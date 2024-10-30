ABD Türkiye’nin terör operasyonlarına nasıl bakıyor? Pentagon’dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Türk güvenlik güçlerinin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonlar hakkında ABD ile Türkiye arasında "iyi bir koordinasyon ve iletişim" olduğunu belirtti.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

"GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ KABUL EDİYORUZ"

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısından sonra Türk Hava Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerine düzenlediği operasyonlarla ilgili iki ülke savunma bakanının yaptığı telefon görüşmesi hakkındaki bir sorusuna Ryder, ABD'nin "Türkiye'nin son terör saldırısıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini tekrar kabul ettiğini" belirtti.

Ryder, ABD'nin PKK'yı bir terör örgütü olarak gördüğünü tekrarlayarak, "Bence burada öne çıkan başlık, iki liderin özellikle iki değerli NATO müttefiki ve ortağı olmakla ilgili olarak birbirlerini desteklemek için açık bir iletişim hattını sürdürmeye kararlı olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri hakkında yapması gerekenler üzerine iletişim kanallarının açık olduğunu belirten Ryder, "İki Bakan da bu konuda kararlı kalmaya devam ediyor. Türk müttefiklerimizle iyi bir koordinasyonumuz, iyi bir iletişimimiz var ve bunu bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD VE TÜRKİYE ARASINDA KRİTİK TEMAS

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilmişti.