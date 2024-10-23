Yenidoğan Çetesi’nden ’pes’ dedirten savunma! Az ceza almak için ’kaza’ dediler

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden yenidoğan çetesine yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Bebek cinayetlerinde şüphelilerin savunmaları, bu kadarına da 'pes' dedirtti. Çete soruşturmasında ifade veren şüpheliler ile avukatları, onlarca bebek ölümünün 'malpraktis' yani 'bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatası nedeniyle hastanın zarar görmesi kaynaklı' olduğunu öne sürdü.

Çete lideri Mustafa Kemal Zengin gözaltında

Sabah'ın haberine göre Malpraktis davalarında taksirle ölüme sebebiyet vermekten ceza davası açılabildiği gibi genellikle tazminat davaları açılıyor ve öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı'nın 'soruşturma izni' vermesi gerekiyor. Buna karşın savcılık iddianamesinde, "Her ne kadar savunma avukatları, eylemlerin malpraktis davalarının konusu olduğu, taksirle öldürme suçunun oluşacağı, Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiği yönünde iddialarda bulunmuşlarsa da eylemlerinin ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır" denildi.

Şebeke üyesi avukat Aylin Arslantatar gözaltında

İHMAL DEĞİL KAZA DEDİLER

Yine bebek ölümlerinde Sağlık Bakanlığı'nın uzman mütalaa raporuna da iddianamede yer verildi. Ölen her bebek için tek tek, '....bebeğin tedavisinde modern tıbbın gereklerini yerine getirilip getirilmediği, komplikasyon ya da malpraktisin söz konusu olup olmadığı, hastanın ölümü ile uygulanan tedavi ve ventilatör devresinin bebeğe gecikmeli olarak takılması arasında illiyet bağı kurulup kurulamayacağı ve bu bakımdan sağlık personeline atfedilecek bir kusur bulunup bulunmadığı soruldu.

Her ölen bebek için bu sorunun cevabı verilerek bebek ölümlerinin 'malpraktis' olmadığı yönündeki Sağlık Bakanlığı uzmanlarının kanaatleri iddianamede açıklandı. Bakanlığın tıbbi görüş raporunda doktor hatasının olup olmadığı ayrıntılarıyla ele alındı. Rapora göre yenidoğan yoğun bakım bebeklerinin yüzde 90'ı üçüncü düzey bakım gerektirirken yüzde 10'u dördüncü düzey bakım gerektiriyordu.

Tebliğe göre birinci, ikinci, üçüncü seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı doktor bulunmaması halinde yenidoğan yoğun bakım konusunda deneyimli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olması gerekiyordu. Dördüncü seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde ise neonatoloji uzmanı bulundurma zorunluluğu vardı.

Ancak bebek ölümlerinin hepsinde üçüncü seviyedeki çocuk doktorları sorumluluk almadı. Doktor yerine tüm tanı ve tedaviler hemşireler tarafından yapılınca bebek ölümleri yaşandı. Sağlık Bakanlığı uzmanlarının mütalaa raporunda, "Teorikte çocuk hekiminin, pratikte hemşirenin izlemine bırakılan, yüzde 90'ı yenidoğan bebeğin hayat hakları ellerinden alınmıştır. Aynı 4. düzeyde olduğu gibi 3. düzey yenidoğan yoğun bakımlarından yenidoğan yoğun bakım doktorunun görevlendirilmesi şeklinde tebliğde değişiklik yapılmadan bu olayların tekrar ve tekrar yaşanacağı kanaatindeyiz" vurgusu yapıldı.

Bebek katili TRG Hopitalist Hastanesi

AZ CEZA ALMAK İÇİN...

Şüphelilerin ve avukatlarının 'malpraktis' iddiasıyla ilgili doktorların vs. yargılanmalarına izin verildiği takdirde TCK'nın 85'inci maddesine göre bir kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ancak savcılığın bu iddianamesinde TCK'nın 83'üncü maddesine göre ihmali davranışla kasten öldürme suçundan 10 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi

ÇETE ÜYESİ, İBB'NİN AMBULANSÇISI ÇIKTI

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek SGK üzerinden haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çeteyle ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Örgüt faaliyetlerinde adı geçen çete üyesi Fehmi Alperen'in İBB'nin Hızır Acil personeli olduğu öğrenildi. Alperen'in, yenidoğan bebekleri tedavi yöntemlerinin uygun olup olmadığına bakılmaksızın anlaşmalı hastanelere sevk ettiği tespit edildi.