Birinci Hastanesi mesül müdürü Ali Aksu da Yenidoğan Çetesi’nin üyesi çıktı

Tutuklanan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianamede yer alan korkunç detaylar gün yüzüne çıkmaya başlarken Beylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu'nun da hastanede yaşanan birçok skandala göz yumduğu ortaya çıktı.

Yenidoğan Çetesi'nin baş sorumlusu Dr. Fırat Sarı

6 AYLIK BEBEĞİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMA ALDIRMIŞ

Beylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu'nun sorumlu olduğu hastanede vefat eden Opara bebeği, 6 aylık olmasına ve normal yoğun bakıma alınması gerekmesine rağmen sadece SGK'ya fatura etmek ve gelir artırımı sağlamak için doktor bulunmayan yenidoğan yoğun bakıma aldırdığı ortaya çıktı.

Öte yandan yoğun bakım sorumlu hemşiresi Hakan Doğukan Taşçı da, Ali Aksu'nun bilgisi dahilinde kendisini hastalara doktor olarak tanıttı ve doktor sıfatıyla müdahale etti. Örgüt yöneticisi Fırat Sarı da, verdiği ifade de Ali Aksu'nun kendisi ile 1., 2. ve 3. düzey hasta kabulü konusunda kurumun ticareti, kazancı ve menfaati ile ilgili kendisi ile konuştuğunu itiraf etti.

Beylikdüzü Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu

ÖLÜM SAATİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE GÖZ YUMMUŞ

Şüpheli Ali Aksu'nun, SGK'ya yönelik yapılan tüm usulsüzlüklerden de haberdar olduğu ve Opara bebeğin mesai saatleri dışında Fırat Sarı'nın talimatı ile Hakan Doğukan tarafından yoğun bakıma girişinin yapılmasına, sabah işe geldiğinde bebeğin 06:00 civarlarında hayatını kaybettiğini öğrendiği halde bebeğin ölüm saatinin 13:30 olarak yazılmasına göz yumduğu öğrenildi.

Öte yandan Birinci Hastanesi yenidoğan yoğun bakım bilgisayarında hastalar için basamak listeleri olan word dosyaları olduğu, bu dosyalar içinde bebeklerin girişinden taburcu olacağı zamana kadar planlanan basamaklar bulunduğu, buna göre epikriz yazıldığı, excel üzerinde kan gazı programı olduğu, bu program sayesinde kan gazı ölçümü yapmadan yapmış gibi gösterildiği ve basamaklandırmada usulsüzlük yapıldığı, Opara bebeğin öldüğü gece bebeğin başında doktor bulunmadığı, bebeğin tıbbi koşullara aykırı şekilde tedavi gördüğü de ortaya çıktı.

"EKSİKLİKLER VARSA KILIFINA UYDUR"

Sabah'ın haberine göre; Öte yandan Ali Aksu'nun, Fırat Sarı ile birlikte dosya kapsamında şüpheli olan Hakan Doğukan'a, Birinci Hastanesi'nin 2021 yılına ait 6 aylık dönemine ait hasta dosyalarının denetim amacı ile SGK'dan istenmesi üzerine, 'Bu işi sen hallet, düzenleme yap, eksiklikler varsa kılıfına uydur' dedikleri öğrenildi.