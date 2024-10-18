Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı’dan büyük yüzsüzlük! Youtube’daki konuşmaları çileden çıkardı

Kan donduran olay İstanbul'da meydana geldi. Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla bebeklerin ölümüne neden olan çeteye yönelik operasyon yapıldı.

Geniş çaplı operasyon sonucunda çete çökertilirken, 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

21 şüpheli bebek ölümünden sorumlu tutulan ve çetenin elebaşı olan Dr. Fırat Sarı hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İŞTE BEBEK ÖLÜMLERİNE NEDEN OLAN İHMALLER

"Yenidoğan" çetesine ilişkin hazırlanan fezlekede de bebek ölümlerine neden olan ihmaller sıralandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Sağlık Bakanlığı Müfettişliğince hazırlanan uzman görüşü raporunda, yenidoğan ünitelerindeki 10 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan tıbbı eksikliklere yer verildi.

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Öte yandan, Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı'nın YouTube'da yayınlanan Kadınca TV'nin yayınına katıldığı, "Yenidoğan Nedir?" konusunun işlendiği programda soruları yanıtladığı ortaya çıktı.

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"Prematüre bebek nedir, tam anlamıyla tanımını yapar mısınız?" sorusuna yanıt veren Fırat Sarı, "Ortalama 40 hafta ama biz literatürde 37 haftanın altını prematüre olarak tabir ediyoruz.

37 haftanın altında doğan bebekler, işte şu an 21-22 haftaya kadar bebekler bile yaşatılabiliyor.

24 hafta, 28 hafta, 30 hafta doğan bebekler, erken doğan bebekler prematüre oluyor" ifadelerini kullanıyor.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

4 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.