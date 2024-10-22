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Yenidoğan Çetesi’nin tehdidine yanıt! Savcı Yavuz Engin böyle fotoğraf çektirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2024 10:28
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Yenidoğan Çetesi’nin tehdidine yanıt! Savcı Yavuz Engin böyle fotoğraf çektirdi

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları gelmeye başladığında, çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edildi. Hatta ona makam odasında gözdağı vermeye kalkan çete lideri, canına zarar gelmemesi için, kendisiyle fotoğraf çektirip paylaşmasını da istedi. Savcı Engin, o isteği yerine getirdi ama kendisinden tehditle istenen şekilde değil, olması gereken haliyle. İşte çok konuşulan o kare.

Yenidoğan bebekleri bile bile ölüme sürükleyerek, SGK'yı dolandıran anne-babaları tarifsiz bir acıyla baş başa bırakan çete hakkındaki soruşturma geçen nisan ayında başladı. Gözaltına alınanlar hatta tutuklanan isimler oldu. Çetenin diğer üyeleri, kurdukları ölüm şebekesi çökmesin diye her yolu denedi.

SAVCININ ÖNÜNDEN KELEPÇEYLE GEÇTİLER!

Hedeflerinde, soruşturmanın başındaki isim; Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin vardı. Çetenin liderlerinden Mustafa Kemal Zengin, aynı şebekenin üyesi olan avukat Aylin Arslantatar ile birlikte savcıyı ziyaret etti ve tehditler savurdu.

Çete lideri Mustafa Kemal Zengin ve şebeke üyesi avukat Aylin ArslantatarÇete lideri Mustafa Kemal Zengin ve şebeke üyesi avukat Aylin Arslantatar

Zengin, savcının odasına gidip bu çetenin ne kadar tehlikeli olduğunu uzun uzun anlatıp "Benimle bir kare fotoğraf çektir, sayfanda yayınla. O zaman sana kimse dokunamaz" dedi.

Zengin'in ölüm cümleleri, savcının ailesine kadar uzandı. Hatta, savcının öldürülmesi için, tetikçi de tuttular. Yakalanan o tetikçi, savcıyı öldürme karşılığında, kendisine 100 bin dolar teklif edildiğini itiraf ederken, Mustafa Kemal Zengin'in adını verdi.

Çete lideri ters kelepçeyle Savcı Yavuz Engin önünden geçtiÇete lideri ters kelepçeyle Savcı Yavuz Engin önünden geçti

Savcı Engin, tüm tehditlere rağmen yine de bu soruşturmayı yürütmeye devam etti. Savcıyı makamına gelerek tehdit eden Zengin ile Arslantatar, daha sonra adliyeye elleri ters kelepçeli bir şekilde girdi.

Tehditlere boyun eğmeyip, kararlılıkla mücadele eden Savcı Yavuz Engin, çete lideri Zengin'in "Benimle bir kare fotoğraf çektir, sayfanda yayınla" talebini karşılıksız bırakmadı. Engin, çete üyelerinin ters kelepçeyle adliyeye getirilirken kapıya çıkıp onunla birlikte aynı karede yer aldı.

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