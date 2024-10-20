İşte bebek katillerini yakalatan CİMER ihbarı! İşte o yazı...

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek SGK üzerinden haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çeteye yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi ve çete hakkında 1775 yıla kadar hapis istendii.

HASTALIK OLMADAN GÜNLERCE HASTANEDE KALDILAR

Günlerdir herkesin konuştuğu çetenin yaptıklarına ilişkin mağdur aileler de sosyal medya üzerinden hastane ve çete hakkında paylaşımlarını sürdürdü. Mağdur anneler paylaşımlarında, herhangi bir hastalık tespit edilmemesine rağmen çocuklarının yanlış tanılarla günlerce hastanede kaldıklarını ifade etti.

Yenidoğan Çetesi'nin elinde bulunan hastaneler tek tek kapatılıyor (AA)

İŞTE OPERASYONU BAŞLATAN CİMER İHBARI

Soruşturmanın tamamlanması ile her detay kan dondururken her şeyin ortaya çıkmasına sebep olan o ihbar ortaya çıktı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2023 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen ve çetenin çökertilmesinin ilk adımı olan o CİMER ihbarında yazanlar yürekleri sızlattı.

Ruhsatı iptal edilen hastanelerde bulunan hastalar farklı hastanelere sevk edildi (AA)

"KAN EMİCİ VATAN HAİNLERİNE 'DUR' DEMELİ"



Örgüt lideri Fırat Sarı'nın aynı zamanda eski bir PKK hükümlüsü de olduğunun vurgulandığı o ihbarda şu cümleler yer aldı:



''Eski PKK hükümlüsü olan yenidoğan yoğun bakım doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen SSK'yı dolandırmaktadır. Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi, eski olarak Ethica Hastanesi, Duygu Hastanesi ve birçok hastanenin yenidoğan yoğun bakımlarını kiralayarak gece nöbetçi doktor bulundurmadılar.

İnsani ve tıbba uygun olmayan koşullar ve bunun gibi birçok sebepten bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü. Bu şahıslar 1. basamak olan hastayı epikrizlerde hep 3. basamak göstererek ve 112 komuta kontrol merkezine rüşvet vererek, bebek satın alarak kaç yıldır milyonlarca TL para kazandılar.Bebeklerin ölümüne sebep oldular. Bu satılan bebekler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in yoğun bakımlarında kötü şartlar altında can verdi. Bebek ölümlerinin durması için bu kan emici vatan hainlerine dur denmeli.

Dediğim hastaneler ani bir şekilde baskınla denetlenirse demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bu ölen bebekler sizin de bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiç kuşkum yoktur''