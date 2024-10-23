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"Yenidoğan Çetesi" soruşturması derinleşerek devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 09:36
"Yenidoğan Çetesi" soruşturması derinleşiyor. İncelemesi süren 9 hastane kapatılacak mı? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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