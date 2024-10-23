Narin Güran’ı 33 dakikada katlettiler! Amca Salim Güran cesedi kontrole gitmiş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame hazırlandı. Amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ile cesedi Eğertutmaz deresine gömen Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BİLEREK YANGIN ÇIKARMIŞLAR

Sabah'ın haberine göre Narin'in kaybolduktan sonra köyde yaşanan olağan dışı olaylar ve ailenin olayı gizlemek adına yaptığı birçok eylem de iddianameye girdi. İlk olarak Narin aranırken, 22 Ağustos'ta kuzen Muhammed Kaya'nın Suriye uyruklu kişilerin kaldığı çadırların yakınında kırmızı renkli bir çocuk terliği bulduğunu ancak kolluk birimlerine haber vermeyi unuttuğunu belirttiği, aile bireylerince terliğin numara bilgisinin dahi sorulmadan Narin Güran'a ait olduğunun söylenerek soruşturmanın yönlendirilmeye çalışıldığı belirtildi. Narin kaybolduktan 3 gün sonra akşam rüzgarsız hava olmasına rağmen elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde çıkan yangının arama çalışmalarını etkilemek ve Narin'in bulunmaması amacıyla aile üyelerince organize edildiği değerlendirildi.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran (DHA)

ANNEDEN JANDARMAYA ENES SORUSU!

Öte yandan kayıp Narin Güran aranırken kadın jandarma personelinin, anne Yüksel Güran ile yaptığı görüşmeyi tutanak altına aldığı ortaya çıktı. Kadın jandarmanın, anne Yüksel'e Narin'in bulunabilmesi amacıyla verebileceği bilgiler var ise bildirmesinin faydalı olacağı telkini üzerine Narin'in bulunamamış olmasına rağmen annenin kızının öldüğünden adeta emin olduğu, kızının durumuna üzülmekle birlikte oğlu Enes Güran'ı koruma çabası içinde olduğu, tedirgin davranışlar sergilediği ve "Narin'in bulunmasını istiyorum, oğlum Enes için ne yapabilirim" şeklinde söylemlerde bulunduğu iddianameye girdi.

Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran (DHA)

33 DAKİKADA KATLETMİŞLER

Narin Güran'a ait en net son görüntünün Tavşantepe İlkokuluna ait kamera olduğu, Narin'in kaybolduğu gün saat 15:11'de kamera açısından çıkarak evine giden patikaya yöneldiğinin net tespiti olduğu, Narin'in cansız bedenin ise 15:44'de Eğertutmaz deresine ölü olarak bırakıldığı iddianamede yer aldı HTS incelemeleri dosyada en büyük delil olarak yer aldı. Buna göre, Narin'in kaybolduğu gün annesinin, abisinin, amcanın ve cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın o sıralarda nerede olduğu dakika dakika ortaya konuldu. Buradan hareketle Narin'in 33 dakikada öldürüldüğü belirlendi.

Narin Güran'ın amcası Salim Güran (DHA)

AMCA SALİM O GECE CESEDİ KONTROL ETMEYE GİTMİŞ

Soruşturma kapsamında Eğertutmaz deresini gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiğinde Narin'in kaybolduğu gün akşam renk ve modeli belirlenemeyen bir aracın saat 22:35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22:48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22:55 sıralarında ise dönüşe geçtiği tespit edildi. Yapılan dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporuyla cesedin bulunduğu yere gelen kişinin amca Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği kaydedildi.

Narin Güran

BİRLİKTE BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

Ağabey Enes Güran'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden en küçük kardeşi Eren Güran ile telefonda yaptığı görüşmede, "Abican kimseyle konuşma kendine dikkat et" dediği, ağabeyi Baran ile yaptığı görüşmede ise birkaç kez Adli Tıp raporunu kastederek "rapor geldi mi" şeklinde sorular yönelttiği belirtildi.

Yine Enes'in ağabeyi Baran'a "Narin benim diş fırçamı kullanmıştı bir şey çıkar mı" dediği iddianameye girdi. Kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler ışığında şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğarak öldürdükleri ve suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu belirtildi.