Yenidoğan Çetesi’nden kan donduran ifade: 6 aylık bebeği ilaçla sersemlettiler

Bebeklerin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'yenidoğan çetesi' skandalı Türkiye gündemine oturdu. Bebekler üzerinden vurgun yapan çetenin kirli işleri ortaya döküldü. Yoğun bakım hemşiresi Büyükköleş'in ölen bir bebekle ilgili anlattıkları yürek parçaladı.

Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Gizem Büyükköleş'in savcılıkta alınan ifadesinde kan donduran bilgiler yer aldı:

"İLAÇLAR VEREREK BEBEĞİ SERSEMLETTİLER"

Yenidoğan yoğun bakımımızda doktor Fırat Sarı çalışıyordu. Şehmuz Çelik de görevliydi. Öncesinde Doğukan Taşkı vardı. Doğukan kendini doktor olarak tanıtıp ailelerle görüşüyordu.

Bebeğin öldüğü gece yoğun bakım sorumlu hemşiresi Tuğçe Toptemel'di. Ben de 4 bebekten sorumlu hemşireydim. Bebeği ben devraldığımda gayet sağlıklı ve normaldi. Nabzı normaldi, hiçbir sıkıntısı yoktu. Gözlerini açıyordu ve gayet sağlıklı görünüyordu.

Taninat ve esmeron isimli ilaçlar serum olarak veriliyordu. Bu ilaçlar bebeği sersemletti. Bebeğin kolları da ben devraldığımda çarşafla kısıtlanmıştı.

"ÖLÜM SAATİNİ GEÇ GİRMİŞLER"

Hastayı teslim aldığımız anda Tuğçe, Doğukan'a hitaben "Bu çocuk altı aylık, neden kuvöze alıyoruz, bu bebek uygun değil" dediğinde Doğukan, "Bunun günlüğüne 20 bin TL alacağız, siz hemşiresiniz işinize bakın" demişti. Aslında yenidoğan yoğun bakım ünitesi 0 ila 28 gün arası bebeklerin kabul edildiği bir ünitedir, altı aylık bir bebeğin kuvöze konulması tıbben yanlış. 6 aylık bebeğe kuvözde tutulması için ilaç verildi. Bebek sabah kustu. Bebeğin ölüm saatini de geç girmişler.

SGK ÖDEMEZ DİYE BEBEĞİN PROTEİN SEVİYESİNİ DÜŞÜK GÖSTERDİLER

Türkiye'nin konuştuğu sağlık çetesi soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede yer alan korkunç detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı. İddianamede yer alan tapeler usülsüzlükleri gün yüzüne çıkarıyor. Tapelerde örgüt yöneticisi Fırat Sarı ile Özel Beylikdüzü Birinci Hastanesinde büro işçisi olarak SGK kaydı bulunan Gözde Kul Yadigar isimli şahıs arasında geçen konuşmalarda hastanede tedavi görmekte olan bir hastanın albümin seviyesinin 2.9 civarlarında çıktığı ancak yine de hastaya human albümin kullanıldığını, bunun SGK tarafından karşılanıp karşılanılmadığı hakkında konuştukları yer aldı.

DEĞERLERLE OYNADILAR

Fırat Sarı, SGK'nın bunu karşılaması için albümin seviyesinin 2.5 seviyesinin altında olması gerektiğini söyledi. Bu nedenle Gözde Kul Yadigar'dan laboratuvara giderek seviyenin düşük gösterilmesini istedi. Gözde Kul Yadigar da bunu kabul etti.

İŞTE O KONUŞMALAR:



GÖZDE KUL YADİGAR: bunun ıı albimi iki nokta dokuz gelmiş ama ıı human albumin kullanılmış sgk ödüyo mu ödemiyo mu bu şekilde diye soruyo normalde

FIRAT SARI : ödemez iki nokta iki buçuğun altında olması lazım

GÖZDE KUL YADİGAR : işte evet iki buçuğun altında olması gerekiyo dediler onlarda aynısını söyledi

FIRAT SARI : evet laboratuarda

GÖZDE KUL YADİGAR : peki neden kullanıldı o zaman diyo

FIRAT SARI : onu ödemez onu ödemez

GÖZDE KUL YADİGAR : ne napalım

FIRAT SARI : he o albumi düşürmemiz mümkün değil mi laboratuarda

GÖZDE KUL YADİGAR : ona bi sorayım laboratuarada

FIRAT SARI : normalde albumin düşük gösterip şey yapıyoduk ya onu şu yüzden