Yenidoğan skandalında yeni detaylar! Bu kez Beykent Üniversitesi Hastanesi: Fırat Sarı’nın o doktorla konuşmaları ortaya çıktı

Türkiye yenidoğan çetesinde PKK terör örgütüne üye olmak suçundan hüküm giyen doktor Fırat Sarı'nın eş zamanlı operasyonlar esnasında Beykent Üniversitesi Hastanesi yenidoğan doktoru Hayrettin Yıldız'ı aradığı öğrenildi. İkilinin arasında geçen konuşmalar ifşa oldu.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 197 suç eylemine ilişkin tape kayıtları yer aldı.

1399 SAYFA İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suça konu 197 eylem sıralandı. Bu eylemlere ilişkin, şüphelilerin telefon konuşmalarını içeren tape kayıtları ve bunlarla ilgili değerlendirmeler de iddianameye girdi.

Beykent Üniversitesi'ndeki Hayrettin Yıldız'ın adının iddianamede 2 kez geçtiği öğrenildi.

Eylül 2022'de Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde doğum yapan bir anne, çocuğunun 11 gün boyunca solunum sıkıntısı denilerek yoğun bakımda tutulduğunu epikriz raporunda entübede 6 gün kaldığının yazıldığını fakat kendilerine entübe süresinin 3 gün olduğu bilgisinin verildiğini kaydetti.

Hemşirenin 2. gün 'Bebeğiniz ne kadar güçlü entübe borusunu kendisi çıkardı' bilgisini vermesinden sonra uzman doktorun asla bunu kabul etmemesi 'Hemşire uydurmuş' demesi ailenin şüphelendiği ve 11 gün boyunca hastane kapısından ayrılmayan aile nihayet bebeklerini 12. gün alabildiği öğrenildi.

12 gün yoğun bakımda kalan bebeğin babası "Bilgi almak için yoğun bakımın kapısında yatıyordum, asla bilgi vermek istemiyorlardı. Çocuğum doğar doğmaz 10 saniye gösterip bakın solunum sıkıntısı çekiyor diye entübe ettiler." dedi ve şöyle devam etti:

"Entübenin 2. gününde iyi niyetli bir hemşire oğlumuzun entübe hortumunu çıkardığını söyledi. Doktor bunu hemen reddetti ve hemşireye kızdı. Hastaları yanlış bilgilendirmeyin 'yok öyle bir şey' dedi. Daha sonra bize entübeden 4. gün çıktığını söylediler zor bela epikriz raporunu aldık burada bebeğin 6 gün entübe edildiği yazıyor."

"BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DOKTORU EPİKRİZ RAPORLARINI ÇARPITTI"

Bununla birlikte farklı bir aile de Uzman Doktor Hayrettin Yıldız'ın sağlıklı doğan bebeklerini yoğun bakıma aldığını düşündü. Savcılığa şikayet başvurusu yapan ailenin iddiası şu şekilde:

"8.06.24 tarihinde bu hastanede sezaryen doğum yaptık. Gayet sağlıklı doğan oğlumuzu sebepsiz bizden alıp 9 gün kuvozde tuttular. Kavga dövüş aldığımız epikriz raporunun çarpıltıldığını gördük. Doktor Hayrettin Yıldız bu işi organize eden kişilerle birlikte. Çocuk emme refleksi, ağlama, düzgün solunum, ne varsa düzgün doğdu, video kayıtları ve dilekçemizle bugün savcılığa ifade verdik."

Soruşturmada tutuklu bulunan isimlerden birinin teknik takipte Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde yenidoğan doktoru olarak çalışan Hayrettin Yıldız ile konuştuğu iddianamede geçti. Tutuklu çete üyesinin daha sonra bu konuşmanın detaylarını çete lideri Fırat Sarı'ya aktardığı öğrenildi.

Hayrettin Yıldız'ın hem Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde hem de çetenin en çok bebeği öldürdüğü Avcılar Hospital ve Özel Şafak Hastanesi'nde çalışması aileleri büyük bir şoka uğrattı.

OPERASYON SONRASI BEYKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ'Nİ ARADI

12 bebeğin ölmesi onlarca bebeğin engelli kalması ailelerin psikolojik çöküntü yaşamasının mimarlarının başında bulunan örgüt lideri Fırat Sarı, baskından sonra apar tapar Hayrettin Yıldız'ı arıyor ve Beykent Üniversitesi Hastanesi'ne baskın olup olmadığını soruyor.

O DOKTOR AVCILAR HOSPİTAL VE ÖZEL ŞAFAK HASTANESİ'NDE DE ÇALIŞIYOR

İddianamede adı geçen Hayrettin Yıldız, bebekleri öldüren çetenin en fazla çalıştığı Özel Avcılar Hospital ve Özel Şafak Hastanesi'nde çalışıyor.