PKK’nın Avrupa yapılanmasına darbe! Aynı aileden 3 kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü Avrupa yapılanmasından aynı aileden üç kişiyi yakaladı.

Yakalanan terörist Hatın Şahbaz (AA)

İKİSİ İSTANBUL'DA BİRİ BALIKESİR'DE

PKK/KCK Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren üç kardeşten ikisi Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç kardeş, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK ÜYESİ ÜÇ KARDEŞ

MİT'in uzun süredir takibi altında olan üç kardeşten Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanması unsurlarınca Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı öğrenildi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK'lı Zeynep Taşkıran'ın, Alman vatandaşlığı alması sonrasında örgütsel faaliyetlerine Zizik Şahbaz ismiyle devam ettiği tespit edildi.

Üç kardeşten bir diğeri olan Hatın Şahbaz'ın, özellikle Almanya/Köln ve Fransa/Paris'te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine aktif şekilde katılım sağladığı belirlendi.

Yakalanan terörist Zizik Şahbaz (AA)

PKK EYLEMLERİNDE ROL ALDILAR

Üçüncü kardeş olan ve eskiden PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde Taşkıran ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine Denise Taşkıran ismiyle devam ettiği öğrenildi.

Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan üç kardeşe yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye ulaşıldı.