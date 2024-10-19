Yenidoğan çetesinde adı geçen hastaneler kapatılıyor! Mağdur anne kapıları yumruklayarak isyan etti

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi.



ʺYenidoğan çetesiʺ soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi (FOTO: AA)

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yazı gönderildi.

Yazıda, "Teftiş Kurulu Başkanlığının 28 Eylül 2024 tarihindeki sayılı inceleme raporu ve ekleri ile mezkur rapora istinaden Bakanlık makamından alınan 18 Eylül 2024 tarihli onay gereği alınmış olunan ve yazı ekinde yer alan makam onayları doğrultusunda işlem uygulanması, uygulanan bu işlemlerin Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 'Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler' başlıklı 65/A maddesinde yer alan 'Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.' hükmü doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.



ʺYenidoğan çetesiʺ soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi (FOTO: AA)

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

KARAR HASTANELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kararın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri polis eşliğinde ilgili hastanelere gitti. Hastane yönetimiyle görüşen ekipler, ruhsat iptali kararını bu kişilere tebliğ etti. Ekipler, buradaki hastaların kamu hastanelerine sevki için çalışma başlattı. Hastaların müdürlük koordinesinde yapılacak planlamaların ardından kamu hastanelerine gönderilmesi bekleniyor. İlgili kararın muhataplara tebliğinin ardından bazı hastanelerin tabelaları sökülmeye başlandı. Polis ekipleri, hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlar, kapatılan hastanelerde tedavi gören yakınları için hastanelere geldi. Özel Güney Hastanesi'nin kapısına "Hastanemizde tedavi ve hasta bakım hizmetleri durdurulmuştur." yazısı asıldı. Bazı hastane personeli mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak binadan ayrıldı.

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin çalışanları, alınan kararı alkışlarla protesto etti. Çalışanların buradaki bekleyişi sürüyor. Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin binasının yanında bulunan Bağcılar Ülkü Ocakları üyeleri, slogan atıp hastaneyi protesto etti. Tebliğin ardından, Reyap Hastanesi yazısı brandayla örtüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından hastanenin mühürleneceği öğrenildi.

MAĞDUR ANNE İSYAN ETTİ!

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında Avcılar'da ruhsatı iptal edilen özel hastanenin önünde mağdur bir anne isyan ederek, "Benim yavrum 2 ay burada yattı.

2 kilo 400 gram ile yattı, 2 kilo 100 gramla çıktı buradan. 3 sefer entübe yaptılar bebeğim" ifadelerini kullandı.

ʺYenidoğan çetesiʺ soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi (FOTO: AA)

BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi. Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.



ʺYenidoğan çetesiʺ soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi (FOTO: AA)

SİLİVRİ

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturma kapsamında bazı özel hastanelerin ruhsatları iptal edilmişti. Silivri'de bulunan o hastanelerden birinin daha faaliyetlerine son verildi. Akşam saatlerinde hastanedeki hastalar, ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Hastanenin tabelası ise kapatıldı.

ʺYenidoğan çetesiʺ soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi (FOTO: AA)

AVCILAR

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nca hakkında iddianame hazırlanan ve bakanlık tarafından lisansı iptal edildiği açıklanan Avcılar'daki Özel Avcılar Hospital'de, yakınları yatan bebeklerini almak için beklemeye başladı. Bebeklerini almak için bekleyenler zaman zaman hastane görevlileri ile tartıştı. Avcılar'daki özel hastanede tedavi görenlerin yakınları, yenidoğan skandalının ardından endişeye kapıldı. Özellikle yeni doğan ünitesinde tedavi gören bebeklerin yakınları, yavrularının en kısa sürede alarak tam donanımlı ambulanslarla başka hastanelere sevk edilmesini isterken, hastane yönetiminin yatıştırma çabası sonuç vermedi. Yapılan başvurulara rağmen İl Sağlık Müdürlüğü'nün söz konusu hastanelerde tahliye operasyonu için hazırlık yaptığı, bebeklerin sağlık durumuna uygun hastane ve ambulans organizasyonlarının yapıldığı belirtildi. Bazı aileler saatlerden bu yana beklediklerini belirtirken, bir türlü ambulans gelmemesine tepki gösterdi. Ercan Gökdoğan, bebek ölümleri ile ilgili haberlerinin ardından tedirgin olduklarını söyledi. Gökdoğan, bebeklerinin 15 Ekim akşamı doğduğun 2-2.5 saat yanlarında kaldığını, anne sütü emmediğini, solunum sıkıntısı çektiğini belirtirken, "Yoğun bakıma aldılar. Bugün dördüncü gün. Her gün akşam gelip çocuğumu görüyorum. Haberi görür görmez, annem ve kız kardeşlerimin ayrılmamasını söyledik. Şimdi sevkini istedik. Yoğun bakım ünitesindeki doktoru var. Evrak ve sevk bekliyoruz" dedi.

ʺYenidoğan çetesiʺ soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi (FOTO: AA)



TRG HOSPİTALİST

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi. 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili soruşturmada adı geçtiği öğrenilen özel hastanenin faaliyetine son verildi. Tabelası kaldırılan hastanede tedavi gören hastaların başka hastanelere nakilleri gerçekleştirildi. İstanbul'da soruşturmada adı geçen 7 hastaneden nakil işleminin sürdüğü öğrenildi.

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında Bağcılarda bulunan ve olaylara karıştığı tespit edilen bir hastane daha kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin hastaneye gelerek yaptıkları çalışmalar sonrasında hastanenin faaliyetlerine son verildi. Karar sonrası hastanenin tabaları sökülürken, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavileri devam eden hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakil edildi.

7 HASTANEDE NAKİL İŞLEMİ SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturmada adı geçen İstanbul'daki 7 özel hastaneden hasta nakil işleminin sürdüğü öğrenildi. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde adı geçen hastanelerin de mühürlendiği öğrenildi