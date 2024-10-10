Türkiye ile Arnavutluk arasında 2 milyar dolarlık hedef! Başkan Erdoğan ile Edi Rama’dan ortak açıklama

Resmi ziyarette bulunmak üzere Arnavutluk'a gelen Başkan Erdoğan, törenle karşılandı. Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Sırbistan'a da geçecek.

BAŞKAN ERDOĞAN ARNAVUTLUK'TA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı çerçevesinde geldiği Arnavutluk'ta temaslarda bulundu. Erdoğan başkent Tiran'da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüşmesinin ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık eden Erdoğan ve Rama, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze Şeridi ve Orta Doğu'da yaşananları masaya yatırdı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Başkan Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, imzalanan anlaşmaların ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "Dostane ilişkilerimiz bir asrın çok ötesine uzanıyor. Ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkaracağız. Uluslararası toplum İsrail üzerinde baskı oluşturmalı." dedi. Edi Rama ise Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken; "Türkiye ile askeri alanda da iş birliği yaptık." ifadelerini kullandı.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı için geldikleri dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyleyen Erdoğan, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene, Arnavutluk'ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yıl dönümünü idrak ettik. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor." ifadelerini kullandı.

Bu tarihi, beşeri ve kültürel temel üzerine 2021'de inşa edilen stratejik ortaklığı bugünkü istişarelerle daha da derinleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, Şubat 2023'te Ankara'da düzenlenen ilk konsey toplantısında belirlenen işbirliği alanları üzerinde ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

2 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

İmzalanan ortak bildiri ile konseyin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündeki kararlılığı vurguladıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Tarım, yükseköğretim ile halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında az önce imzaladığımız üç anlaşmayla işbirliğimizi ilerletme irademizi teyit etmiş olduk. Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi, halklarımızın refahını artıracak adımlar olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek çabalarımızı sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde karşılıklı yatırımlarımızı günümüz koşullarında avantaj sağlayacak yenilikçi sektörleri içerecek şekilde çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık. Sağlık alanındaki güçlü işbirliğimizi de 2021'de rekor sürede inşa ettiğimiz Fier Dostluk Hastanesi'nin ortak işletmesiyle sürdüreceğiz.

Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk'un silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizat ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da gereken desteği vereceğiz. Değerli dostum Başbakan Sayın Rama'yla FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu da ele aldık. İnşallah bugün aldığımız kararlar suretiyle terör örgütleriyle mücadelemize etkin şekilde devam edeceğiz. Sayın Başbakan ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Arnavutluk'un gerek bölgemizde gerek uluslararası alanda barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını takdirle takip ediyoruz. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı."

Başkan Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ortak basın toplantısı (10 Ekim 2024/DHA)

"İSRAİL ÜZERİNDE BASKI KURULMALI"

Netanyahu hükümetinin, bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerini de paylaştığını belirten Başkan Erdoğan, "Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Bu nedenle acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu konuda Arnavutluk'un da üzerine düşeni yerine getireceğine samimiyetle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tiran ziyareti için Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ve en içten şükranlarını dile getiren Rama, "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin ikinci toplantısını gerçekleştirdiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Burada sadece bu işbirliğinin stratejik karakterini daha da güçlendirme kararlılığını teyit etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda yapılan anlaşmaların somut uygulamasını ve bu ilişkinin olağanüstü potansiyelini de değerlendirebiliyoruz." diye konuştu.

Rama, Erdoğan'a hitaben "Her görüşmemizde haklı olarak, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticari alışverişin düzeyinin, iki ülke arasındaki potansiyeli olması gerektiği gibi yansıtmadığını tekrarlıyor. Amacımız, bu (ticari) ilişkilerin ikinci bir aşamaya geçebilmesi ve daha da geliştirilmesi için mümkün olan en kısa sürede 2 milyar avroluk tavana ulaşmaktır." dedi.

İki ülke arasındaki turizm hareketliliğinden de memnuniyetini ifade eden Rama "Bu yılın ilk 8 ayında Arnavutluk'u ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı yüzde 85 artarken diğer yandan dost ülke Türkiye'nin acenteleri ve turist operatörlerinin de her geçen gün arttığı görüldü. Gelecek yıl Arnavutluk'u ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısının daha da etkileyici olacağına inancımız tamdır. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Arnavutluk'taki) turizm sektöründe Türk tarafının doğrudan yatırımları için daha çok şey yapılması gerektiğini vurguladı ve buna kesinlikle katılıyoruz. Türkiye turizm sektöründe baş döndürücü bir dönüşüm gerçekleştirdi ve milyonlarca turisti ağırlayan, aynı zamanda bizim için çok değerli olacak mükemmellik düzeyinde bilgi kapasitesine sahip bir ülkeye dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün birçok anlaşma imzaladıklarını ama en önemlisi ve memnuniyet verici olanın İstanbul Teknik Üniversitesi ile olduğunu vurgulayan Rama, şöyle devam etti: "(Bu anlaşma) kesinlikle Tiran'a uluslararası düzeyde yeni bir yüksek öğrenim alanı getirecek. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor ancak bunun bir başka nedeni daha var, Türkiye Cumhuriyeti ilk kez böyle bir şeyi uyguluyor. Bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kardeşlik ilişkisine olan bağlılığını açıklanmaktadır. O nedenle bugün imzalanan bu anlaşmalar için özellikle size teşekkür etmek istiyorum ve anlaşmanın uygulanmasıyla ilgilenecek kişilerin en azından Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan) enerjisinin ve sabrının yarısına sahip olmasını diliyorum ve inanıyorum."

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

İki ülke arasında savunma alanında işbirliğini değerlendiren Rama, "Arnavutluk Cumhuriyeti'nin askeri sanayisinin güçlendirilmesinde yeni bir aşamanın teyit edilmesinden ve Türkiye'nin dünya çapında çok büyük bir noktaya ulaştığının herkesçe bilindiği bu ilişkinin askeri açıdan güçlendirilmesinde yeni bir aşamanın teyit edilmesinden kesinlikle çok memnunuz." dedi.

Rama, "Dünyanın, yumuşak bir söylemle çılgın bir dönemden geçtiği bu dönemde, Arnavut ordusuna hatırı sayılır miktarda kamikaze dron hediye etme yönünde, Cumhurbaşkanı'nın bugünkü hediyesini özellikle takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Bu, Arnavutluk'un kimi vuracağı yönünde kimseyi endişelendirmemesi gereken bir hediye ancak inanıyorum ki bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ilişkiyle ilgili Arnavutluk'un yenilmez olduğu yönünde çok açık bir mesaj içeren bir hediyesidir." ifadesini kullandı.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR KÜRESEL TRAJEDİ"

Başbakan Rama, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili "Gazze'de her gün yaşananlar küresel çapta bir trajedidir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve Filistin halkının kendi devletinde özgür yaşama hakkının inkar edilemez olduğu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı değerlere sahibiz." dedi.

Birleşmiş Milletlerde defalarca Orta Doğu'da ateşkes yönünde oy kullandıklarını belirten Rama İsrail ve Filistin'in barış içinde birlikte yaşamasını ve kimsenin var olma hakkının sorgulanmamasını savunduklarını kaydetti.

"ARNAVUT-TÜRK KARDEŞLİĞİNİN CAMİSİ"

Tiran'da bugün açılan Namazgah Camisi konusunda da övücü ifadeler kullanan Rama, "Eminim ki Türkiye'de çok güzel camileriniz var ama bugün göreceğiniz cami, modern zamanlarda inşa edilmiş en güzel camiler koleksiyonuna girecek ve hiç şüphesiz bu, öncelikle sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) başarınızdır." dedi.

Rama, "Çok iyi hatırlıyorum, ilk kez bir araya geldiğimizde, ben yeni seçilmiş Arnavutluk Başbakanı olarak görüşmemizin sonunda cami projesi geldi ve bana 'Bu, Arnavut-Türk kardeşliğinin projesidir' dediniz." hatırlatmasında bulundu.

Rama, Kosova konusunda da "Kosova Cumhuriyeti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar her zaman ve her koşulda tartışmasız bir dost bulamamıştır." değerlendirmesini yaptı.

(AA)



BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC İLE İŞ FORUMUNA KATILACAK

Daha sonra Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak. Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.