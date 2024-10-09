Başkan Erdoğan altını çizerek uyardı: Kriminal tiplerin ortalıkta dolaşması rahatsız ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, son dönemde artan şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin kriminal tiplerin sokakta dolaşmaması gerektiğinin altını çizip, yapılacak yeni düzenlemeleri duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN ALTINI ÇİZDİ: KRİMİNAL TİPLER SOKAKTA DOLAŞMAMALI

Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan "AK Parti'yi kurduğumuz günden itibaren ülkemize ve milletimize hizmet mücadelesi veriyoruz. Biz her zaman kendi iç muhasebemizi cesaretle yapan bir kadroyuz. Son dönemde yaşanan kimi cinayetler üzülerek görüyoruz ki milletimizin kendini güvende hissetme konusunda tereddüte düşürüyor. Gereken tedbirleri almak en önemli vazifemizdir. Sınır güvenliğimiz konusunda gayet iyi bir seviyeye geldik. Toplumda güvenlik ve asayiş konusunda geçmişe kıyasla çok iyi bir yerdeyiz. Onlarca krminal suç kaydı olanların ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Milletimizin sesine kulak vererek bu konuda önemli adımlar atmaya karar verdik.

NET MESAJ: NEŞTERİ VURUP ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ

İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz, adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup çözüme kavuşturacağız. Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimize, nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız.

"İKİ ÖNEMLİ ADIM ATMAYI PLANLIYORUZ"

Kanunların suçlu lehine işlemesine yol açan çarpıklığı düzeltmek için, iki önemli adım atmayı planlıyoruz. Bunlardan ilki, kurumsal düzenlemeye; ikincisi, seri suç işleyenlerin tutuklanabilmesi uygulamasının kolaylaştırılmasına yöneliktir. Yargı erkini güçlendirmek amacıyla, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir birim, farklı mahkemelerde görülen davaları, düzenlenen iddianameleri, hatta emniyet kayıtlarını toparlayarak, bunlarla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, savcılarımızın ve hakimlerimizin dikkatine sunacaktır." ifadelerini kullandı.

"TUTUKLULUK SUÇA ORANTILI OLACAK"

Başkan Erdoğan ayrıca "Belirli suçlarda infaz hükümlerinin, alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır. Mesela 5 suç kaydı olan birinin, diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden tutuklu yargılanmasının önü açılacak. Tutukluluk süresi, kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı belirlenecek. Bu husus toplum vicdanını yaralayan belirli suçlar için geçerli olacak.

Artık iyice kontrolden çıkan bir riske dikkat çekmek istiyorum. Medya organlarımız sorunlu bir politika izlemeye başladı. Habercilik adına üzülerek söylüyorum mağdurlar tekrar mağdur ediliyor. Bunu kabul etmemiz söz konusu olamaz. Basınımız elbette özgür olmalıdır. Ama bu toplumsal olaylarda sorumlu yayıncılık yapmaya engel değildir.

"CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur. Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi noktasında 22 yıldır yaptığımız reformlara kendini bilmezlerin gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.

Kadın politikalarında her zaman en hayırlı olanı hayata geçirmeye çalıştık. Kadının ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirmenin gayretinde olduk. Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Kadının statüsünün güçlendirilmesinde elimize su dökecek kimse de yoktur." dedi.

TALİMAT BAŞKAN ERDOĞAN'DAN! TBMM'DE SEFERBERLİK

TBMM, Narin ve Sıla bebek vakalarında olduğu gibi son dönemde çocuklara yönelik şiddet, cinsel istismar ve öldürme olaylarının bir daha yaşanmaması için harekete geçti. TBMM'de kurulan araştırma komisyonu ile tüm devlet kurumlarıyla seferberlik başlatılarak yol haritası belirlenecek.

KOMİSYON KURULDU

TBMM Genel Kurulunda, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon ilk olarak konuya ilişkin İçişleri ve Aile bakanlıkları başta olmak üzere ilgili bakanlıkları dinleyecek.

YOL HARİTASI OLACAK BİR RAPOR HAZIRLIĞI

BTK, RTÜK gibi ilgili devlet birimlerini de çağırarak teknik anlamda neler yapılabileceğine ilişkin sorulara yanıt arayacak. Çocukların korunmasına ve üstün yararına yönelik mevcut politikalar ve stratejilerin incelenerek ailenin, toplumun ve kurumların çocukların korunması üzerindeki etkilerinin değerlendirilecek. Alanında otorite bilim adamları ve üniversite öğretim üyelerine davette bulunacak olan TBMM, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimlerini destekleyici tedbirlerin belirlenmesi, mevcut koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi için yeni öneriler belirleyecek. İlk etapta üç ay çalışacak olan ve bir ay da uzatma süresi kullanabilecek olan komisyon, Ankara dışında yaşanan vakalara ilişkin incelemeler yapacak. Komisyon seferberlik anlayışla yürütülecek çalışmalar sonrası devlet kurumlarına yol haritası olacak bir rapor hazırlayacak.

EN BÜYÜK GÖREV

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ise Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını 22 milyon

çocuğun oluşturduğunu; çocukların beden ve ruh sağlıklarını koruyarak güven içinde geleceğe hazırlamanın en büyük görevleri olduklarını söyledi. AK Parti iktidarları boyunca çocukların yüksek yararını gözeterek onların iyiliği ve esenliği için destek mekanizmalarını geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Yanık, şunları kaydetti:

YAPABİLECEK NE VAR?



"AK Parti 22 yıldır kadın ve çocuklar noktasında yapılabilecek her şeyin hem dünyadaki örnekleri hem de kendi örneklerimizi geliştirerek yaptık, bu konuda asla yüksüneceğimiz bir husus yoktur. Kandil'e çıkarılan çocukları burada konuşamayanlar, kendi parti mensupları tarafından tacize uğrayan çocukları burada konuşamayanlar, AK Parti'nin 22 yıllık birikimine söz edemez. Çocuklara yönelik riskleri öngören ve gerekli adımları atacak mekanizmaları kuruyoruz. 'Çocukların yüksek yararı' ilkesini gözeterek, pek çok alanda devrim niteliğinde uygulamaya imza atsak da bu çalışmaları hiçbir zaman yeterli görmedik. Bugün kurduğumuz komisyon da bu anlamda, 'ihtiyaçların, güncel gelişmelerin ışığında yapılabilecek ne var?' sorusunun peşinde koştuğumuz bir çalışmadır. Yaptığımız hiçbir çalışmayı yeterli görmedik, görmeyeceğiz."

SOSYAL MEDYA RİSKİ

Yanık, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının çocuklar ve aileler üzerinde ciddi bir risk oluşturduğuna işaret ederek "Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumaya çalışırken bu mecraların sorumlu bir şekilde kullanılması da aynı ölçüde hayati öneme sahiptir" diye konuştu.