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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 06:12
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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Başkan Erdoğan'ın 10-11 Ekim'de Arnavutluk Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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