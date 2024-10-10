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Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 16:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Arnavutluk'a iniş yaparken resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile imzalanan anlaşmaların ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantıda, "Ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkaracağız." dedi. Erdoğan konuşmasında ayrıca İsrail meselesine de değinirken; "Netanyahu küresel düzeni tehdit ediyor. İsrail üzerinde baskı oluşturulmalı." ifadelerini kullandı.
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