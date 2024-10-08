Türkiye'nin desteği ile yapımına başlanmıştı! Başkan Erdoğan Namazgah Cami’nin kurdelesini kesecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. Hatırlanacağı üzere, Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Cami, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi. Öte yandan Cami, hem içeride hem de dışarıda toplam 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak.
Başkan Erdoğan, 10 Ekim'de Arnavutluk'u ziyaret edecek. Başkan Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapımı sona eren Namazgah Cami'nin açılışına katılacak.
TÜRKİYE BİRİNCİSİ ENES BAŞTÜR İMAM OLARAK ATANDI
Büyük bir açılışla hizmete girecek olan Namazgah Cami'sine, 2024 Ezanı güzel okuma Türkiye birincisi Enes Baştür imam olarak atandı.
TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE YAPIMINA BAŞLANMIŞTI
Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Cami, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi. Camide, dört adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor.
10 BİN KİŞİYE AYNI ANDA İBADET ETME İMKANI...
Cami, hem içeride hem de dışarıda toplam 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak.
Cami, sadece ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda bir sosyal merkez olarak da hizmet verecek. Bünyesinde bir kültür merkezi, kütüphane, sergi salonu, konferans salonu ve Kur'an okulu gibi alanlar barındırıyor.
Caminin yanında bir "Birlikte Yaşama Müzesi" de kurulacak. Caminin, yalnızca bir ibadet yeri olmanın ötesinde, Tiran'ın kültürel ve sosyal yapısında da önemli bir yere sahip olması bekleniyor.