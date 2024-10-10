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Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta

Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 13:37
Güncelleme:10.10.2024 16:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Arnavutluk’a gitti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde resmi tören ile karşılandı.
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