Başkan Erdoğan Balkanlar turuna çıkıyor! Namazgah Camii’nin açılışına katılacak

Başkan Erdoğan'ın Balkanlar turu kapsamında ilk durağı Arnavutluk olacak, Erdoğan başkent Tiran'da Türkiye'nin desteği ile yapılan Namazgah Camii'nin açılışına katılacak. A Haber ekibi işte o camiyi görüntüledi.

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