Discord ve Telegram'da 2 gözaltı daha!
Son dakika haberine göre Discord'da suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk, ve Telegram'da “Hz Ebu Cehil” isimli grupta “çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C. adındaki çocuk Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince muhafaza altına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord'da suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk, ve Telegram'da "Hz Ebu Cehil" isimli grupta "çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adındaki çocuğun Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince muhafaza altına alındığını açıkladı.
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