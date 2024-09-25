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Van Çatak'ta terör operasyonu!

Giriş: 25.09.2024 10:41 Güncelleme: 25.09.2024 10:50
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Van Çatak’ta terör operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ili Çatak ilçesi kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen "GÜRZ-16" operasyonunda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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