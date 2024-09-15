15 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Narin Güran cinayetinde kilidi Adli Tıp çözecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 08:59 Güncelleme: 15.09.2024 09:07
ABONE OL
Narin Güran cinayetinde kilidi Adli Tıp çözecek

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetinde Türkiye günlerdir şüphelilerin birbirleriyle çelişen ifadelerini ve akıl almaz iddiaları konuşuyor. Ancak şu ana kadar Tavşantepe köyünden gerçeği anlatan tek bir kişi ya da tek bir delile ulaşılamadı. Son sözü Narin Güran ile ilgili Adli Tıp raporu söyleyecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör