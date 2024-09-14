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Narin soruşturmasında yeni gelişme! Asılsız ihbarlar yanlış ifadeler kayıtlara geçti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 00:38 Güncelleme: 15.09.2024 01:13
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Narin soruşturmasında yeni gelişme! Asılsız ihbarlar yanlış ifadeler kayıtlara geçti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının "asılsız ihbarlarla ve yanlış ifadelerle sekteye uğratılmaya çalışıldığı" sulh ceza hakimliğinin tutuklama gerekçesinde kayıtlara geçti. Tutuklanan R.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

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