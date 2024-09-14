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Narin cinayeti aralanıyor! “Cinayet şeması” ne anlatıyor? Detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber Mehmet Karataş
Giriş: 14.09.2024 23:37 Güncelleme: 14.09.2024 23:40
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Narin cinayeti aralanıyor! Cinayet şeması ne anlatıyor? Detaylar A Haber’de

Türkiye günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasını konuşuyor. “Cinayet şeması” ne anlatıyor? Deliller “organize cinayet mi” diyor? Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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