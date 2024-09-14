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Narin Güran cinayeti aydınlanıyor! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi evinden çuval dolusu eşya aldı | O görüntülere A Haber ulaştı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 14.09.2024 18:59 Güncelleme: 14.09.2024 19:44
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Narin Güran cinayeti aydınlanıyor! İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın eşi evinden çuval dolusu eşya aldı | O görüntülere A Haber ulaştı

Türkiye'yi derinden sarsan Narin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde Jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi ise evinden çuval dolusu eşya aldı. O görüntülere A Haber ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel olay yerinde aktardı.

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