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Gök Vatan'ın koruyucusu Çelik Kubbe! Hummalı çalışma başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 08:16 Güncelleme: 15.09.2024 08:47
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Gök Vatan’ın koruyucusu Çelik Kubbe! Hummalı çalışma başladı

Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi, Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle "eşsiz" bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak.

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