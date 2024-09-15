15 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

2 milyon 667 bin araçta denetim! 475 bin sürücüye ceza

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 11:06
ABONE OL
2 milyon 667 bin araçta denetim! 475 bin sürücüye ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5-12 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 667 bin 955 aracın denetlendiğini ve 475 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör