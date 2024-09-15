Narin cinayetinde yeni gözaltı! İsa ve Şeyma Kaya neden gözaltına alındı?

Narin Güran cinayeti soruşturmasında Salim Güran’ın akrabaları olan İsa Kaya ve Şeyma Kaya isimli 2 şüpheli daha gözaltına alındı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, “Gözaltına alınan kişilerin sorguları devam ediyor. Yenge Hediye Güran için ek gözaltı kararı verildi. O süre hala devam ediyor. Bugün mü veya yarın mı adliyeye çıkarılır bu henüz belli değil.” dedi.

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