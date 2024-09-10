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İzmir Körfezi'nde balık ölümleri devam ediyor! Belediye Başkanı Tugay: Balıklar buraya ait değil

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 10:11 Güncelleme: 10.09.2024 10:34
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İzmir Körfezi’nde balık ölümleri devam ediyor! Belediye Başkanı Tugay: Balıklar buraya ait değil

İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu görüldü. Kıyıda yürüyüş yapan vatandaşlar, bu duruma büyük tepki gösterdi. İzmir Körfezi'nde yaşanan balık önemleriyle ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu balıklar buraya ait değil." dedi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 1,8 milyon lira ceza kesti, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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