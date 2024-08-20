Futbolda dolandırıcılık davası | Fatih Terim mahkemede ilk kez ifade verdi: Erzan’ın her tavsiyesini bankanın görüşü olarak gördüm

SÖYLEDİĞİ PARALAR BÖYLE BİR HESABA YATMAMIŞ

Ben bu işlemlerin aslını hiçbir zaman özel olarak kontrol etmedim, etmem de ve hayatımda hiçbir bankada etmedim. Hesapların takibi genel itibarıyla şube müdürü olarak ondaydı, o yerinde olmadığı veya müsait olmadığında da beni uygun gördüğü diğer banka çalışanlarına yönlendirdiği olmuştur. Rüya Sağır da bunlardan biridir. Şimdi anlıyorum ki Seçil Hanım'ın bana yazdığı saklama hesabına yattığını söylediği paralar, böyle bir hesaba yatmamış.

YAKIN AİLE DOSTLARIMIZDAN DA ALMIŞ HATTA DAHA FAZLA ALINMASI İÇİN UĞRAŞMIŞ

Bana hiçbir zaman özel olarak bir fona para yatırılacağı, bu fondan yüksek getiri elde edileceği, Hakan adına veya Mehmet Aydoğdu adına bir fon olduğu veya benim adımla bir fon kurulacağı gibi sözler söylemedi. Bana söylediği, paramın bankanın saklama hesaplarında değerleneceği, bankadaki bir çok yöneticinin de bundan yararlandığı idi, ben de bunu sorgulamadım ve benden nakit olarak göndermemi istediği tutarları nakit olarak gönderdim. Başkalarına yönelik benim adımı kullandığından ise haberim bu olaylar ortaya çıktıktan sonra oldu. Kendisi yıllardır bende önemli bir güven oluşturdu ve oluşturduğu güven çerçevesinde yüzlerce, bazıları yüksek bazıları düşük tutarda bankacılık işlemleri yaptık. Beni zaman zaman arayarak veya mesaj göndererek, bana yatan maaşları da takip ederek, "hocam, bunu günlük gecelik bağlıyorum" demişliği vardır. Ben de bankacı olan kendisi olduğu için her zaman onun önerilerine güvendim, tavsiyeleri doğrultusunda bu işlemi yapabilirsiniz dedim. Bütün bu işlemlerde de ekstra bir ilgiyle ve saygıyla bana yaklaşması gereği ben ona çok güvenirdim. Dolayısıyla basından okuduğum kadarıyla bu davada mağdur ettiği diğer kişiler gibi bana yönelik özel bir ikna çabası içine girme ihtiyacı olmadığını şimdi anlıyorum. Kendisi, benim Denizbank sistemine girdiğini zannettiğim tutarları SMS ile gönderdiği hesap bildirimlerinde Saklama yazan bir satırın karşılığında gösteriyordu. Bana, yatırdığım paraların saklama hesabında durduğunu söylemişti. Ben de bu işleyiş nedeniyle, herhangi bir şüphe duymadım, aklıma kötü bir şey dahi gelmedi. Ben, gönderdiğim tüm paraların Denizbank nezdinde değerlendirildiğini varsaydım. Bana Seçil hanım ile ilgili soru soranlara onun iyi ve ilgili bir bankacı olduğunu söylerdim. Çok sonra öğrendim ki benim haberim olmadan, etrafımdaki bir çok kişiden para istemiş bazılarından da paralar almış. Ayrıca yakın aile dostlarımızdan da almış hatta daha fazla alınması için uğraşmış. Ben bunları çok sonra öğrendim.

Ben Seçil Erzan'ı Denizbank olarak gördüğüm için ve zaten bütün işlemlerimi de anlattığım usulde yaptığım için para aktarılacağı zaman da Seçil Hanım neyi nasıl ve ne şekilde yap dediyse o şekilde yaptım. Kendisi beni bir yatırım için hiçbir zaman özel bir ikna etme çabası içine girmedi.

Hesabıma yatan paralar da, hesabımdan çekilen paralar da benim kendi paramdır. Ben kendi param üzerinde tasarrufta bulundum. Hayatımda destek olduğum, çalıştırdığım, zaman zaman maddi anlamda destek olduğum, yardım ettiğim birçok insan bulunmaktadır. Dönem dönem yüklü miktarlarda nakit para kullanırım. Nakte ihtiyacım olduğunda, paramı Denizbanktan güvendiğim insanlar vasıtasıyla aldırırdım. Nakit para yatıracağım zaman da yine güvendiğim insanlar vasıtasıyla yatırırdım.

HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLADIĞIMI TÜM TÜRKİYE BİLİYOR

Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki ben son 50 yıldır herkesin gözü önünde yaşıyorum. Benim evim, yazlığım, ailem, işim, hayatım, kazandığım para aldığım prim, her şey göz önünde. Her şeyimi kamuoyuna açık yaşıyorum. Bir defa dahi, ben ve ailem, gizli saklı bir şey yaşamışlığımız yok. Hatta zaman zaman, aldığım maaş, tartışmaları da beraberinde getirdi. Benim maaşım maalesef Meclis'e dahi konu oldu. Ben, bu kadar açık yaşıyorum. Hayatımda, hakkım olmayan benim olmayan hiçbir şeye tenezzül etmedim. Kimseden bir şey istemedim. Hayatımda işim ve emeğim dışında, para kazanmaya da çalışmadım. Benim, Türkiye'de çalıştığım kurumlardan, çalışmadığım döneme ait bir kazancım varsa, bunları dahi hayır kurumlarına bağışladığımı tüm Türkiye biliyor.

Hiç kimseyi herhangi bir finansal yatırım yapması için de yönlendirmedim. Bu davada benim tanıdığım müştekiler var, tanımadığım da müştekiler var, hatta daha çoğunu da tanımam. Bu 30'dan fazla müşteki ve sanıklardan tek biri dahi, benim birini bir sözde fona yönlendirdiğimi, aradığımı, arandığımı söyleyebilecek tek bir insan dahi olamaz. Varsa, lütfen gelsin çıksın söylesin, mahkemede söylesin, başka yerde söylesin. Benim bir yerlere para yönlendirdiğimi iddia eden tek biri vardır, o da bankadır ve bankanın reklam alanlarıdır. Davaya taraf olmayan bankanın böyle yapmasının tek sebebi de kendi iletişim stratejisidir. Ben 1.5 senedir bunları konuşmak istiyordum, fakat devam eden bir yargı süreci vardı ve ona saygımdan dolayı bugünü bekledim.

BAŞKALARINA TAVSİYEDE BULUNDU MU?

Belirttiğim üzere ben finans işlerinden anlamam, bu nedenle de kimseye anlamadığım bir konuda tavsiye vermem, kimse de bana böyle bir konuda akıl danışmaz. Buna kızım, yeğenim ve eski damadım da dahildir. Bana Seçil Erzan'ı tanıyor musun diye sormuşlarsa da, elbette Seçil Erzan'ı tanıdığımı ve güvendiğim bir bankacı olduğunu söylemişimdir. Ama kimse bana gelip böyle bir fon olduğundan ya da Seçil Hanım'ın benimle adlandırdığı bir fon olduğundan bahsetmedi. Zaten kimse bana parasal konular hakkında soru sormaz, soramaz, benim kimseye sormadığım gibi.