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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Kayıp milyonların sırrı çözüldü: Paralar eski nişanlıda mı?

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan ve 7 sanığın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık, Seçil Erzan'ın araç içerisinde videosunu çeken İranlı Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında 'Tefecilik' suçlamasıyla iddianame düzenledi.

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 06:53
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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Kayıp milyonların sırrı çözüldü: Paralar eski nişanlıda mı?

Yüksek kâr vaadiyle ünlü futbolcular dahil 29 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Seçil Erzan ve 7 sanığın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık, Seçil Erzan'ın araç içerisinde videosunu çeken İranlı Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında 'Tefecilik' suçlamasıyla iddianame düzenledi.

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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Kayıp milyonların sırrı çözüldü: Paralar eski nişanlıda mı?

Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Mojtaba Haghani, Seçil Erzan'ın Göktürk'te bulunan evinde büyük bir çelik kasa bulunduğunu ve toplanan paraların bir kısmının kasa içerisinde olduğunu anlattı.

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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Kayıp milyonların sırrı çözüldü: Paralar eski nişanlıda mı?

Kasanın daha sonra Erzan'ın o dönem nişanlısı olan avukat Candaş Gürol tarafından özel bir şirket aracılığıyla kendi evine taşındığını, dolayısıyla paranın Candaş Gürol'da olduğunu iddia etti.

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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Kayıp milyonların sırrı çözüldü: Paralar eski nişanlıda mı?

Seçil Erzan, İranlı Mojtaba Haghani için, "Moci diye bahsettiğim kişi Mojtaba Haghani üniversiteden arkadaşımın eşidir. Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım" demişti.

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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Kayıp milyonların sırrı çözüldü: Paralar eski nişanlıda mı?

Erzan'ın, Moci tarafından bir aracının içerisinde çekilmiş görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Çekilen görüntülerde Erzan, "Merhaba Süleyman amca. Sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" diyordu.