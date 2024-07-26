26 Temmuz 2024, Cuma
Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Kayıp milyonların sırrı çözüldü: Paralar eski nişanlıda mı?
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan ve 7 sanığın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık, Seçil Erzan'ın araç içerisinde videosunu çeken İranlı Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında 'Tefecilik' suçlamasıyla iddianame düzenledi.
Giriş: 26.07.2024 06:53
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