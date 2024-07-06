Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Denizbank yöneticileri ile ilgili o iddialarına takipsizlik kararı

İDDİALARI DOĞRULAYACAK DELİLLER ELDE EDİLEMEDİ

Soruşturma dosyasında Seçil Erzan tarafından öne sürülen; 'Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu'nun elde edilen mesajlaşmalar ve tanık ifadeleri ile gerçeği yansıtmadığı, Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evinden Zincirlikuyu'daki banka binasına kendi isteği ile geldiği, 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunun' işlendiğine dair iddiaları doğrular kesin ve inandırıcı delilin bu aşamada elde edilemediği, 'Suçluyu kayırma suçu'nun ise Seçil Erzan'ın Denizbank yöneticileri tarafından kayrıldığına dair bir eyleme rastlanmadığı bilgilerine yer verildi.

Soruşturma sonucunda savcılık; Seçil Erzan'ın Denizbank yöneticilerine yönelik öne sürdüğü suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.