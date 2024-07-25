Seçil Erzan hakkında bir dava daha! Tefeciler de işin içinde! 20 yıla kadar hapis talebi...

Seçil Erzan



İLİŞKİ BANKACI - MÜŞTERİ İLİŞKİSİ ÖTESİNE GEÇTİ

Hazırlanan iddianamede, Erzan'ın Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar parayı alarak dolandırdığı ancak ilerleyen süreçte tarafların arasındaki ilişkinin bankacı - müşteri ilişkisi ötesine geçtiği, Erzan'ın acil kredi ihtiyacında Haghani ve Aslan'dan kazanç karşılığı ödünç para aldığı da kaydedildi.



"DEFALARCA PARA KARŞILIĞI FAİZ ALMIŞTIR''

Şüpheli Erzan'ın ifadesine yer verilen iddianamede, ''Süleyman Aslan büyük bir tefecidir, benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Ondan 'Moci' ile birlikte gidip 10 milyon lira para aldım. 14 milyon lira para olacak şekilde geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu'' dediği aktarıldı. İddianamede, müşteki şüpheli Haghani'nin ifadesine göre Erzan'ın, Aslan'dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığı, parayı aldıktan sonra Haghani'nin bu parayı Erzan'ın evine götürüp bizzat kendisinin bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar teslim ettiğini ancak 200 bin dolar olan anaparasını almadığını söylediği kaydedildi.