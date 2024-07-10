Seçil Erzan vurgununda Genel Müdür Hakan Ateş’in ifadesi ortaya çıktı! 28. katta neler konuşuldu?

Hakan Ateş

"İLK KEZ 2019'DA TANIŞTIM"

Hürriyet'in haberine göre ifadede Ateş şunları anlattı: "Seçil Erzan şube müdürümüzdür. İlk şahsi tanışıklığım 2019 yılında Fatih Terim'in Florya'daki kulübe daveti sebebi ile gitmemle olmuştur. Zaten o dönem Galatasaray Kulübü ile Denizbank çalıştığı için ben de bu davete icabet etmiştim. Ondan sonra kendisi ile ne telefon üzerinden ne de şahsen herhangi bir irtibatım oldu. Olsa dahi genel müdür olduğumdan doğal bir durumdur. Sonraki süreçte Erzan'ı ilk olarak 9 Nisan 2023'te genel müdürlüğün 18. katındaki toplantı odasında gördüm. Şöyle ki 7 Nisan'da (banka yöneticilerinden) Tanju Kaya beni iki ayrı şikâyetçinin bankada paraları olduğunu, fakat bu paraların Seçil Erzan tarafından fon vaadiyle alındığını ve sonrasında kendisine ulaşamadıklarını söyleyerek şikâyetçi olduklarını dile getirdi. Bülent Çeviker-İnci Çeviker ile Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı'nın şikâyetçi olduklarını öğrendim."