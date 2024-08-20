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Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki orman yangınında evleri zarar görenlere seslendi: Yeni evlerine bir an önce kavuşturacağız

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 15:09 Güncelleme: 20.08.2024 15:30
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Başkan Erdoğan’dan İzmir’deki orman yangınında evleri zarar görenlere seslendi: Yeni evlerine bir an önce kavuşturacağız

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, İzmir'de çıkan orman yangını felaketinde evleri zarar gören vatandaşlara seslendi. Erdoğan, zararların kısa süre içerisinde giderileceğini ifade ederken, "Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız." dedi.

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