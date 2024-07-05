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Seçil Erzan'dan 109 sayfalık mektup: Seçil'i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 07:36
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Seçil Erzan’dan 109 sayfalık mektup: Seçil’i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması devam ediyor. Erzan'ın, yargılandığı İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 109 sayfalık mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektupta yazan "Benden para alan kişiler, 'Seçil'i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor' diye espri yapıyorlardı." ifadesi ise şaşkınlık yarattı.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor.

MEKTUP ORTAYA ÇIKTI
Erzan'ın, yargılandığı İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 109 sayfalık mektup yazdığı ortaya çıktı.

"SENİ GÖRÜNCE GÖZÜMÜN ÖNÜNE DOLAR GELİYOR"
"Yazım çirkin, özür dilerim. Ellerim titriyor" diyerek mahkeme başkanından gerçekleri ispat edebilmesi için yardım talep eden Erzan mektubunda, "Kendimi para diye çıldıran insanların arasında buldum. Benden para alan kişiler, 'Seçil'i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor' diye espri yapıyorlardı. Para değil bankaya, Trakya'dan İstanbul'a dahi gelmiyordu" ifadeleri yer aldı.

"ARDA BASKI YAPIYORDU"

Yazdığı mektupta kimden ne kadar para aldığını ve ne kadar geri ödediğini dile getiren Erzan, kendisinin de 1 milyon 600 bin dolar mağduriyetinin bulunduğunu aktardı.

Sabah'ın haberine göre; Erzan mektubunda, "Arda Turan'ın söylediği gibi çok yüklü nakdi yoktu. Anaparasının neredeyse tamamını aldığı halde bir o kadar daha hemen istiyor, acele ediyor, bunun için baskı yapıyor, kendisi de telaşlanıyordu. Ayhan Akman, Zekeriyaköy'deki inşaat projesine benden aldığı faizler ile başlamak istiyordu" dedi.

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