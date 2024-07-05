Seçil Erzan’dan 109 sayfalık mektup: Seçil’i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor

Sabah'ın haberine göre; Erzan mektubunda, "Arda Turan'ın söylediği gibi çok yüklü nakdi yoktu. Anaparasının neredeyse tamamını aldığı halde bir o kadar daha hemen istiyor, acele ediyor, bunun için baskı yapıyor, kendisi de telaşlanıyordu. Ayhan Akman, Zekeriyaköy'deki inşaat projesine benden aldığı faizler ile başlamak istiyordu" dedi.