Son dakika! "GÜRZ-6" ile teröre darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Öldürülen terörist Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin'in İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer aldığı tespit edildiğini belirten Yerlikaya, gri kategorideki Zin kod adlı Aysel İnce teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ayrıca teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat katıldığı 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği 56 Güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığı tespit edildi.

Bugün Ankara Jandarma Harekat Merkezinden Jandarma Genel Komutanımız, Generallerimiz, Subay ve Astsubaylarımızla birlikte "GÜRZ-6" operasyonunu an be an takip ettik ve yönettik.



Operasyon sonucunda 1️⃣'i ölü, 2️⃣'si sağ olmak üzere 3️⃣ terörist…

Öte yandan Bakan Yerlikaya teröristlerin teslim olduğu anları da paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bugün Ankara Jandarma Harekat Merkezinden Jandarma Genel Komutanımız, Generallerimiz, Subay ve Astsubaylarımızla birlikte "GÜRZ-6" operasyonunu an be an takip ettik ve yönettik.

Operasyon sonucunda 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen terörist Devletimize meydan okumaya, kahraman Jandarmamıza mukavemet etmeye devam ediyordu. Hak ettiği sonu buldu. Beyaz bayrak sallayan iki kadın terörist ise sağ olarak teslim alındı!

SÖZDE VAN SORUMLUSU TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde TURUNCU kategoride yer aldığı tespit edilen Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin ölü olarak etkisiz hale getirildi.