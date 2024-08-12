Son dakika! "GÜRZ-6" ile teröre darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

'Gürz-6' operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde GRİ kategoride yer aldığı tespit edilen Zin kod adlı Aysel İnce teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi.

Sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi'nin de teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi.

O EYLEMLERDE 4 VATANDAŞ ŞEHİT EDİLDİ

Teröristlerin katıldığı 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde;

Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Hakkari ili Kavaklı ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada 1'i ölü olarak 2'sinin ise teslim olarak sağlanarak toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

"DURMAYACAK DURAKSAMAYACAĞIZ"

Teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat katıldığı 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği 56 Güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷 Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

İŞTE TERÖRİSTLERİN KATILDIĞI O EYLEMLER

Bakan Yerlikaya, bu teröristlerin karıştığı ve bizzat talimatlarını verdiği 15 eylemi de açıklayarak "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

İşte o eylemler:

-10 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,

-25 Eylül 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin ve 3 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 6 Güvenlik görevlisinin ve 2 sivil vatandaşın yaralanması,

-13 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen üs bölgesine yapılan saldırıda 8 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 13 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-06 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-05 Eylül 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 6 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-01 Ekim 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen üs bölgesine yapılan saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 6 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-22 Mart 2017 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-14 Ocak 2018 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-06 Nisan 2018 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-14 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-09 Ekim 2018 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin ve 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin ve 2 sivil vatandaşın yaralanması,

-19 Nisan 2019 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 4 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 7 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-26 Temmuz 2019 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-08 Eylül 2019 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen EYP patlaması olayında 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-05 Mayıs 2020 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması.