Onlarla iletişim kurmak bir mücadeleye dönüşüyor! İşte zor insanlarla başa çıkmanın 5 yolu
Günlük hayatımızda karşılaştığımız kişiler her zaman anlayışlı ve uyumlu olmayabilir. Zor insanlarla iletişim kurmak bir mücadeleye dönüşebilir. İş yerinde, aile içinde, sosyal ortamlarda veya çevrimiçi platformlarda… Söz kesen, fikirleri küçümseyen ya da tartışmayı kişisel boyuta taşıyan bireylerle karşılaşmak kaçınılmazdır. Peki bu tür durumlarda nasıl bir tutum sergilenmeli? İşte zor insanlarla başa çıkmanın 5 psikolojik yolu!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:05