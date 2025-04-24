Onlarla iletişim kurmak bir mücadeleye dönüşüyor! İşte zor insanlarla başa çıkmanın 5 yolu

Fikirleriniz Hemen Reddediliyorsa

Zor insanlar, genellikle karşısındakinin fikirlerini hemen reddetme eğilimindedir. Bu da kişinin kendini değersiz hissetmesine neden olabilir. Bu durumda sessiz kalmak ya da geri çekilmek yerine, konuyu farklı bir çerçeveden sunmak daha etkilidir. "Bu da bir bakış açısı. Ama şöyle de değerlendirilebilir..." gibi ifadeler, tartışmayı düşmanlık zemininden uzaklaştırarak yapıcı hale getirir. Sizin düşüncenizi alternatif ve geçerli bir çözüm önerisi olarak konumlandırır. Bu yaklaşım, karşılıklı saygının korunmasına katkı sağlar.