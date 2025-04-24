Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız

Yeni doğan bebekler, tatlı gülüşleriyle ve mis kokularıyla herkesin ilgi odağı oluyor. Henüz dünyaya yeni adım atan bu minik mucizelerin, taşıdıkları özellikleri ve ufak bedenleri hayranlık bırakıyor. Küçük bir an gülümsemeleri dahi, tüm odağı kendilerine çeviriyor. Peki yeni doğan bebeklerin hakkında her şeyi biliyor musunuz? Bu 6 gerçeği duyunca şoke olacaksınız!