Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız
Tatlı kokuları, minik elleri ve içten gelen masum gülümsemeleriyle sadece ailelerinin değil, gören herkesin kalbini kazanıyorlar. Daha birkaç günlükken bile bakışlarıyla büyüleyen bu minik mucizeler, yetişkinlerin tüm ilgisini üzerlerinde topluyor. Bu minik bedenler aslında çoğumuzun bilmediği sıra dışı özellikler taşıyorlar. İşte duyunca şoke olacağınız gerçekler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:54