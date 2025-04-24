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Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız

Tatlı kokuları, minik elleri ve içten gelen masum gülümsemeleriyle sadece ailelerinin değil, gören herkesin kalbini kazanıyorlar. Daha birkaç günlükken bile bakışlarıyla büyüleyen bu minik mucizeler, yetişkinlerin tüm ilgisini üzerlerinde topluyor. Bu minik bedenler aslında çoğumuzun bilmediği sıra dışı özellikler taşıyorlar. İşte duyunca şoke olacağınız gerçekler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:54
Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız

Yeni doğan bebekler, tatlı gülüşleriyle ve mis kokularıyla herkesin ilgi odağı oluyor. Henüz dünyaya yeni adım atan bu minik mucizelerin, taşıdıkları özellikleri ve ufak bedenleri hayranlık bırakıyor. Küçük bir an gülümsemeleri dahi, tüm odağı kendilerine çeviriyor. Peki yeni doğan bebeklerin hakkında her şeyi biliyor musunuz? Bu 6 gerçeği duyunca şoke olacaksınız!

Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız

Gözyaşı Olmadan Ağlarlar

Yenidoğanlar ilk haftalarda ağladığında gözlerinden yaş gelmediğini fark ettiniz mi? Bunun sebebi, gözyaşı kanallarının henüz tam olarak gelişmemiş olmasıdır. İlk haftalarda bebekler yalnızca nem üretir. Gerçek gözyaşları ise birkaç hafta içinde oluşmaya başlar.

Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız

300 Kemikle Doğarlar

Bir yetişkinde 206 kemik bulunurken, yenidoğanlar yaklaşık 300 kemikle dünyaya gelir. Yetişkinlerden fazla kemiğe sahip olmaları size biraz garip gelmiş olabilir. Kafatasındaki kemikler doğum sırasında esnekliği artırmak için ayrıdır. Kafatası dahil fazla kemikler zamanla birleşir.

Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız

Tat Duyuları Şaşırtıcı Şekilde Gelişmiştir

Yetişkinlere göre çok daha fazla tat tomurcuğuna sahip olan bebekler, yaklaşık 10.000 tat alma hücresiyle dünyaya gelir. Bu tomurcuklar yalnızca dillerinde değil, damak, boğaz ve yanak içlerinde de yer alır. Bu durum, tatlara karşı yüksek duyarlılık kazandırır.

Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız

Nefes Almada Duraksamalar Normaldir

Yeni doğanlar zaman zaman birkaç saniye nefes almayı bırakabilir. Bu duruma "periyodik solunum" denir ve solunum sisteminin gelişme sürecinin bir parçasıdır. Uyku sırasında daha sık görülen bu solunum şekli genellikle zararsızdır.

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