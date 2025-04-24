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İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı sınav takvimini yayınlanmasının ardından gözler, öğrencilerin heyecanla beklediği bursluluk sınavına çevrildi. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin katılım sağladığı İOKBS ile ilgili en çok merak edilen konuların başında sınav takvimi geliyor. İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında sınav tarihinin ertelenip ertelenmediği araştırılıyor. İşte İOKBS ile ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:49
İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Marmara Denizi depremi nedeniyle bursluluk sınavının ertelenip ertelenmediği öğrenciler ve velilerin gündeminde yer aldı. İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından dört ilde okulların tatil edilmesiyle gözler sınav takvimine çevrildi. Peki İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? İşte merak edilen detaylar…

İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

İOKBS Ertelendi mi?

2025 İOKBS'nin ertelenip ertelenmediği araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel, deprem gibi afetlerin ardından sınav takvimi değişmişti. Benzer bir kararın alınıp alınmadığı da merak ediliyor. Bursluluk sınavı için herhangi bir erteleme kararı bulunmuyor. Sosyal medyada sınavın iptal edildiğine dair yayılan iddialar ise gerçeği yansıtmıyor.

İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

2025 İOKBS Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025 yılı İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bu sınava katılabilecek.

İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

İOKBS Nedir, Ne İşe Yarar?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın kısaltılması olan İOKBS, devlet okullarında öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesini sağlayan bir sınavdır. Yapılan burs ödemeleri, okul masraflarına destek olmaktadır.

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