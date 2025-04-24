İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı sınav takvimini yayınlanmasının ardından gözler, öğrencilerin heyecanla beklediği bursluluk sınavına çevrildi. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin katılım sağladığı İOKBS ile ilgili en çok merak edilen konuların başında sınav takvimi geliyor. İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında sınav tarihinin ertelenip ertelenmediği araştırılıyor. İşte İOKBS ile ilgili merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:49