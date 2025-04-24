İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

İOKBS Ertelendi mi?

2025 İOKBS'nin ertelenip ertelenmediği araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel, deprem gibi afetlerin ardından sınav takvimi değişmişti. Benzer bir kararın alınıp alınmadığı da merak ediliyor. Bursluluk sınavı için herhangi bir erteleme kararı bulunmuyor. Sosyal medyada sınavın iptal edildiğine dair yayılan iddialar ise gerçeği yansıtmıyor.