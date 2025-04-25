Müge Anlı itiraf bekliyor: Mehmet Çetin öldürüldü mü? Eşi bayılma taklidi yaptı

BAYILMA TAKLİDİ YAPTI

Anlı, yayında hem Derya'ya hem de Bayram'a bu telefon görüşmelerini sordu ancak bir yanıt alamadı. Derya, bu konuşmaları hiç hatırlamadığını öne sürdü ve otelde kaldığı gece aynı sorularla karşılaşınca fenalık geçirdiğini ifade etti. Bayram'ın da bu konuşmalarla ilgili açıklayacağı bir şey yoktu.