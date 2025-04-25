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Müge Anlı itiraf bekliyor: Mehmet Çetin öldürüldü mü? Eşi bayılma taklidi yaptı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir konuşulan kayıp vakası, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Cinsiyet değiştirdikten sonra kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in akıbeti merak edilirken, şüphelerin odağındaki yakın arkadaşı Bayram ve bayıma taklidi yapan eşi Derya iddiaları reddediyor. Anlı, tanıkların ifadelerinden yola çıkarak olası senaryoları açıkladı. Peki Mehmet Çetin öldürüldü mü? İşte bugün yaşananlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Müge Anlı itiraf bekliyor: Mehmet Çetin öldürüldü mü? Eşi bayılma taklidi yaptı

2015 yılında Isparta'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in dosyası, yıllar sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Ailesinin yıllardır cevap aradığı kayıp vakası, programda işlendikçe çarpıcı iddialar ve çelişkili ifadeler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Müge Anlı itiraf bekliyor: Mehmet Çetin öldürüldü mü? Eşi bayılma taklidi yaptı

Mehmet Çetin'in ailesi, olayla ilgili en büyük şüpheyi Mehmet'in yakın çevresinden biri olan Bayram Akçay'a yöneltti. İddiaya göre, Çetin'in kaybolduğu dönemde Bayram Akçay köyde "Mehmet cinsiyet değiştirdi, onu artık aramayın" şeklinde söylentiler yayarak dikkatleri dağıtmaya çalıştı.

Müge Anlı itiraf bekliyor: Mehmet Çetin öldürüldü mü? Eşi bayılma taklidi yaptı

HAYAT SİGORTASI YAPTIRDI

Müge Anlı'nın canlı yayınında Bayram Akçay'ın verdiği ifadelerdeki çelişkiler de dikkatlerden kaçmadı. Mehmet'in kredi çekip kendisine hayat sigortası yaptırdığı ve bu sigortadan doğacak ölüm tazminatını, şu an cezaevinde olan Bayram'ın arkadaşı Tarkan Gürakan'a bıraktığı bilgisi de gündeme geldi.

Müge Anlı itiraf bekliyor: Mehmet Çetin öldürüldü mü? Eşi bayılma taklidi yaptı

MEHMET'İN EŞİYLE 56 KEZ NE KONUŞTU?

Canlı yayında konuşan ve Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıklayarak ortalığı iyice karıştırdı. Bayram ise Kıymet'i sevgilisi olarak tanıttı ve iftira attığını söyledi. Müge Anlı'nın Bayram'a sert tepkisi, programda gerilimi tırmandırdı.

Müge Anlı itiraf bekliyor: Mehmet Çetin öldürüldü mü? Eşi bayılma taklidi yaptı

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri de, Mehmet'in kaybolmasından öncesi ve sonraki dönemde Derya ile Bayram arasında gerçekleşen tam 56 telefon görüşmesi oldu.

Müge Anlı itiraf bekliyor: Mehmet Çetin öldürüldü mü? Eşi bayılma taklidi yaptı

Özellikle kaybolduğu gün saat 19:22'de yapılan 40 saniyelik arama ve ardından Derya'nın telefonunu uzun süre kullanmaması şüpheleri artırdı. Anlı, bu konuşmaların ortalama 15 dakika uzunluğunda olduğunu açıkladı.

Müge Anlı itiraf bekliyor: Mehmet Çetin öldürüldü mü? Eşi bayılma taklidi yaptı

BAYILMA TAKLİDİ YAPTI

Anlı, yayında hem Derya'ya hem de Bayram'a bu telefon görüşmelerini sordu ancak bir yanıt alamadı. Derya, bu konuşmaları hiç hatırlamadığını öne sürdü ve otelde kaldığı gece aynı sorularla karşılaşınca fenalık geçirdiğini ifade etti. Bayram'ın da bu konuşmalarla ilgili açıklayacağı bir şey yoktu.

Müge Anlı itiraf bekliyor: Mehmet Çetin öldürüldü mü? Eşi bayılma taklidi yaptı

ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Mehmet'in Bayram'ı bıçaklamaya geldiği güne şahit olan Kıymet Hanım, o Mehmet'i telkin ederken Bayram'ın kaçtığını söylemişti. Ancak Bayram ısrarla kaçmadığını ve o gün Mehmet'le birlikte bu bıçaklama girişiminin ardından tost yemeğe gittiklerini iddia etti. Anlı, yayında Mehmet'i canlandırarak olayın böyle olamayacağını anlatmaya çalıştı. Ancak Bayram sözünden dönmedi.

Müge Anlı itiraf bekliyor: Mehmet Çetin öldürüldü mü? Eşi bayılma taklidi yaptı

MÜGE ANLI İNANMIYOR

Anlı, o gün ikilinin tost yemeye gittiğine kesinlikle inanmıyor. Bayram'ın kaçmamış olma ihtimalini de düşük buluyor. Her ne olduysa o gün olduğu ve bunun Tarkan isimli kişiyle bağlantılı olabileceği konuşuluyor.