Müge Anlı itiraf bekliyor: Mehmet Çetin öldürüldü mü? Eşi bayılma taklidi yaptı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir konuşulan kayıp vakası, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Cinsiyet değiştirdikten sonra kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in akıbeti merak edilirken, şüphelerin odağındaki yakın arkadaşı Bayram ve bayıma taklidi yapan eşi Derya iddiaları reddediyor. Anlı, tanıkların ifadelerinden yola çıkarak olası senaryoları açıkladı. Peki Mehmet Çetin öldürüldü mü? İşte bugün yaşananlar...