Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan CHP’ye tepki: Roma’da Paris’te parti yapmaya gelince...

Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum



"BİZ İSTANBUL'DA, KOCAELİ'DE DEPREM DÖNÜŞÜMÜ YAPARKEN ONLAR PARİS'İN BALO SALONLARINDA KEYİF ÇATIYORLAR"

"Vatandaşlarımız bizden evlatlarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri yeni yeşil alanlar istediler" diyen gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; "Kocaeli'mize 14 millet bahçesi kazandırdık, 9'unu sizlerin hizmetine sunduk. Diğerlerini de en kısa sürede tamamlayarak hizmetinize sunacağız. İzmit Körfezi'nde, Marmara denizimizi geleceğe en temiz haliyle taşımak için tarihimizin en kapsamlı dip çamuru temizliğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütüyoruz. Bugün de yine gidecek ve temizlik çalışmalarımızı yerinde göreceğiz. İşte eser siyaseti, AK Parti, Cumhur İttifakı budur. Bize çalışmak, birlikte omuz omuza yürümek düşer. Biz, Türkiye'yi büyütmeye yeminli kadrolarız. Peki biz böyleyken; muhalefetin böyle bir derdi var mı? Maalesef Türkiye'de öyle bir muhalefet var ki tek bir konuda bile ülkemizden yana duramıyorlar. Türkiye'ye dair herhangi bir hedefleri de hayalleri de yok. Hatırlayacaksınız deprem bölgesine gelip oradaki afetzede kardeşlerimize, Konut yapacağız, bedava dağıtacağız' dediler, sözler verdiler. Şimdi birçok büyükşehir belediyesini almalarına rağmen tek bir konut dahi yapmadılar. Depremzede kardeşlerimizi yüz üstü bıraktılar. Biz milletimizin yaraları sarılsın diye yüz binlerce güvenli konut yaparken, onlar Roma'da günlerini gün ediyorlar. Biz İstanbul'da, Kocaeli'de deprem dönüşümü yaparken onlar Paris'in balo salonlarında keyif çatıyorlar" dedi.



"GAZZE'NİN KUVAYI MİLLİYESİNİ, HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK LANSE EDİYORLAR"

CHP'yi eleştiren Bakan Kurum, "Bakın biz terör şebekesi PKK'yla mücadele ediyoruz, itiraz CHP'lilerden geliyor. Biz FETÖ'cü hainlerin peşine düşüyoruz, ses yine bunlardan geliyor. Ben bu PKK ve FETÖ ihanet şebekelerine Kocaeli'den sesleniyorum. 780 bin kilometre vatan toprağımızın tek bir çakıl tanesini alamayacaksınız, bu kutlu devleti parçalayamayacaksınız. Siz isteseniz de istemesiniz de bu kadrolarla hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bugün aynı CHP, özgür Karabağ için Libya'daki varlığımız için en sert sözleri sarf ediyor. Bunlar; Gazze'nin Kuvayı Milliyesini, HAMAS'ı terör örgütü olarak lanse ediyorlar. Biz de buradan bir kez daha haykırıyoruz; İsrail terörü, mutlaka sona erecektir, Filistin mutlaka özgür olacaktır. Nerede bir kardeşimizin canı yanıyorsa, biz oralıyız. Bu yüzden bizim için Gazze Kocaeli'dir, Kocaeli Gazze'dir. Buradan, Orhangazi'nin şehrinden; Filistin'in asil halkına, Gazze'nin şanlı direnişine selamlarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.