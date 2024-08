Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan CHP’ye tepki: Roma’da Paris’te parti yapmaya gelince...

Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum



"HER NE KADAR YEREL SEÇİMLERDE İSTEDİĞİMİZ NETİCELERİ ALAMASAK DA MİLLETİMİZ HALEN BİZE GÜVENİYOR"

Sözlerini her daim tutacaklarının altını çizen Bakan Kurum, "Biz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, 81 ilimizde 'Seçimi kazansak da kaybetsek de sözlerimizi tutacağız' dedik. Çünkü bizim için asıl olan Türkiye'dir, milletimizin geleceğidir. Söz veriyoruz, bizi polemikte değil, dönüşüm alanlarında, yeşil alanlarda göreceksiniz. Bizi kavgada değil; sosyal konutlarımızın şantiye alanlarında bulacaksınız. Şundan emin olun. Her ne kadar yerel seçimlerde istediğimiz neticeleri alamasak da milletimiz halen bize, AK Partimize, Cumhur İttifakımıza güveniyor. Milletimiz, yerel seçimlerde bize kendi öz evladına nasihat eder gibi ince bir mesaj verdi. 'Yarın yine sandığa gideceğim. Sen eksiklerini gider; benim oyum yine sana' dedi. Bize düşen; partimize gönül vermiş her bir kardeşimizle milletimize koşmaktır. 2002'nin kendi şartları olduğunu, artık 2024'ün kendi şartlarıyla geldiğini unutmadan koşacağız" dedi.



"MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR"

"Milletimizin nabzını daha iyi tutacağız, beklentilerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayacağız" diyen Kurum, "Milletimizin hoşnutsuz olduğu alanları bizzat sahada tespit edeceğiz ve sorunları çözeceğiz. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Her gün taze bir heyecanla işimize başlayacağız. Her gün sanki yarın seçim varmış gibi çalışacağız. Tüm gönülleri yeniden kazanacağız. Milletimizin de desteğiyle bu ekonomik sıkıntıları atlatacağız. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Yeniden refahı yükselteceğiz. İstihdam ve ihracatımız rekorlar kırıyor. İşsizlik her geçen gün azalıyor. Cari açığımız iyileşiyor. Merkez Bankası rezervlerimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Şunu unutmayın, bu kutlu çatının altında ümitsizliğe yer yoktur; karamsarlığa yer yoktur. Çok çalışacağız, başaracağız, liderimiz, ülkemiz, milletimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız için başaracağız" diye konuştu.



KATILIM YOĞUN OLDU

12 ilçeden teşkilatların katılımıyla gerçekleştirilen programa Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve çok sayıda partili katıldı.

