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SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi!

Damla Karasu ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 02.08.2024 12:33 Güncelleme: 02.08.2024 12:37
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SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4, Suriye'nin kuzeyinde de 8 toplamda da 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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