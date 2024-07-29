Siyonist İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: "Türkiye NATO'dan çıkarılsın"
Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit etti. Katz'ın alçak paylaşımına Dışişleri'nden sert tepki gelirken "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak." ifadeleri kullanıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Siyonist Bakan Katz'dan skandal bir çağrı daha geldi. Katz, diplomatlarının Türkiye'nin kınanması ve NATO'dan atılması için ittifak üyeleriyle temasa geçmesini istediğini duyurdu. İşte detaylar...
Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından DÜN yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı tehdit etti.
Katz'ın alçak paylaşımına tepkiler yağarken İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yisrael Katz, Başkan Erdoğan'ın "İsrail'i istilayla ettiğini ve tehlikeli söylemlerde bulunduğunu" öne sürdü.
KATZ'DAN SKANDAL ÇAĞRI: "TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKARILSIN"
Katz bu sebeple "diplomatlara bütün NATO üyeleriyle acilen temasa geçilerek Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması için" çağrıda bulunduğunu açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Son olarak Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında konuştu.
Katil İsrail'e müdahale etmek için güçlü olmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz." ifadelerini kullandı.
SİYONİST BAKANDAN ALÇAK PAYLAŞIM
Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
"ERDOĞAN, SADDAM HÜSEYİN'İN İZİNDEN GİDİYOR"
Katz, paylaşımında,"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." küstah ifadeler kullandı.
DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ: "SOYKIRIMCI HİTLER'İN SONU NASIL OLDUYSA..."
Dışişleri Bakanlığı, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
"HADSİZ İFADELER YOK HÜKMÜNDEDİR"
Bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcıs Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz yaptığı paylaşımında, " Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir.
Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz.
İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak." ifadeleri ile tepki gösterdi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: HADDİNİ AŞTIĞI GİBİ TAM BİR NAZİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU
AK Parti Sözcüsü Çelik yaptığı açıklamada "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, "kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek"ten yargılanmıştı. Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır…" ifadelerini kullandı.
"NAZİ TEHDİTLERİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERİLECEK"
Çelik açıklamasında ayrıca "İsrail Dışişleri Bakanı, Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bir katliam makinesinin dişlisinden ibarettir. İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanının ve benzerlerinin Cumhurbaşkanımıza sürekli saldırması, Cumhurbaşkanımızın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsız oldukları içindir. Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini ört bas edemeyecekler. İsmini katliamlarla, soykırımla, cinayetlerle ve Nazilerle yan yana yazdıran bu katliam makinesinin mensupları, hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Cumhurbaşkanımız bugünlere nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ederek geldi, bundan sonra da insanlık ve hakikat adına takip ettiği siyasi duruşuyla, çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne gönderecektir." dedi.
BİR TEPKİ DE BAHÇELİ'DEN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İsrail'den gelen skandal açıklamalara sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli paylaşımında, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum." dedi.
İşte Bahçeli'nin açıklamaları
İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum.
İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir.
Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise nerede durduğunu, tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınmalıdır. TBMM'ye davet edilmek, muhatabı için bir şereftir. Bu şerefi taşıyıp taşımama konusu ise Sayın Abbas'ın bileceği ve davranışıyla ispat edeceği bir husustur.
Caniyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramdır.
Mavi Vatan'a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM'lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır. Vatana masal diyenlerin yolu batış ve mahvoluş; buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye Yüzyılıdır.
Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: HADDİNİZİ BİLİN
Öte yandan sosyal medyada Katz'ın alçak paylaşımına tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Recep Tayyip Erdoğan size büyük gelir haddinizi bilin, sabrımızla oynamayın. " ifadeleri ile tepki gösterdi.
İŞTE O TEPKİLER:
Abdülhamid Han Hazretleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zamanın Abdülhamid'i olduğunu, toprak olarak sahiplendiğiniz, durun, köpek cinsini sizden alacak olan kişi olduğunu hatırlatırız.
"AZ ÖTEDE HAVLAYIN"
Kimin sonunun nasıl olacağı belli olmaz. Az ötede havlayın
"LİDERİME SAYGI DUY ONUN BİR SÖZÜ İLE MERMİYE ATLADIK"
Şakacı çocuk seni . Sen Türkiyeyi Orta doğu devletleri ile karıştırma . Arkanda duranlar olmasaydı senin işgal süren 48 saat . Ola ki gözümüz döndü arkandakilerle birlikte işgal süren 96 saat. Liderime saygı duy onun bir sözü ile mermiye atladık biz 15 Temmuz da
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