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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mecliste milletvekilleriyle sohbet

Giriş: 30.07.2024 00:47
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Mecliste milletvekilleriyle sohbet

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerinde milletvekilleriyle sohbet etti. Kurtulmuş, her iki kuliste de milletvekillerine tatlı ikram etti.

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