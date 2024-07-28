Başkan Erdoğan'dan katil İsrail'e müdahale açıklaması: Nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Mahmud Abbas'ı davet ettik, olumlu yanıt vermedi" dedi. Ayrıca katil İsrail'e müdahale etmek için güçlü olmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz." ifadelerini kullandı.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı.
PARTİ TEŞKİLATIYLA BİR ARAYA GELDİ
Bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, parti teşkilatıyla bir araya geldi.
Parti teşkilatıyla bir araya gelen Başkan Erdoğan'la birlikte toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı ve Ömer İleri ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.
Başkan Erdoğan İl Teşkilatı toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Mahmud Abbas'ı davet ettik, olumlu yanıt vermedi" dedi. Ayrıca Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail'e müdahale etmek için güçlü olmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz." ifadelerini kullandı.
"HAK YOLUNDA OLAN HERKESE PARLAMENTOMUZU AÇARIZ"
Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşturulması için Yeniden Refah Partisi'nden yapılan çağrılara tepki gösterdi. Abbas'a zaten bu konuda davette bulunulduğunu fakat olumlu cevap alınmadığını vurgulayan Erdoğan, "Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Hak yolda olan herkese açtık." diye konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"ABBAS BİZE OLUMLU CEVAP VEREMEDİ"
"İsrail'le bütün ticareti kesiysel, çıkıp da bir tanesi 'Parlamentonuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı…' Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama maalesef Abbas bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz.
Bütün bu adımları atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Bunları bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi.
"BULUNMAMIZ GEREKEN YERDE DEĞİLİZ"
Biz bulunmamız gereken yerde değiliz. Rize bu konuda örnek olmalı. Bundan sonraki süreçte, bütün köylerdeki kardeşlerim, mahallelerdeki kardeşlerim Rize'yi farklı yere taşımaları lazım.
Belediyelerimizin olduğundan farklı çalışma ortaya koyması lazım. Rize'de yaşayan kardeşlerimin belediyesinden şikayetçi olmaması lazım. Bazı doğalgaz şikayetleri vardı. Bakanımız notları aldı, oraları takip ediyorlar."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Canan Karatay’dan kilo kilo yağ verdirtecek yöntem! İşte 3’lü diyet reçetesi; Yemek sonrası…
- ALES/2 ne zaman? 2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var?
- SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...
- Vantilatör kullanırken 2 kez düşüneceksiniz! Meğer sağlığınızı...
- Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
- Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...
- Olimpiyat açılış töreni bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Paris 2024 Olimpiyat oyunları kaç gün sürecek?
- iPhone 16 hakkında hiç bilmediğiniz gerçek: Artık...
- Evinizin temizlik kokusu tüm mahalleyi saracak! İşte komşunuzu kıskançlıktan çatlatacak yöntem
- Benzinli, Dizel, Hibrit, Tüplü aracı olanlar dikkat: Yeni sistemle artık daha kolay
- 2.4 milyon emeklinin maaşına fark ödemesi geldi! 4C, SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik hesaplama; O tarihten itibaren...