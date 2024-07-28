Başkan Erdoğan’dan katil İsrail’e müdahale açıklaması: Nasıl Karabağ’a Libya’ya gittiysek oraya da gideriz

Başkan Erdoğan İl Teşkilatı toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Mahmud Abbas'ı davet ettik, olumlu yanıt vermedi" dedi. Ayrıca Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail'e müdahale etmek için güçlü olmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz." ifadelerini kullandı.

"HAK YOLUNDA OLAN HERKESE PARLAMENTOMUZU AÇARIZ"

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşturulması için Yeniden Refah Partisi'nden yapılan çağrılara tepki gösterdi. Abbas'a zaten bu konuda davette bulunulduğunu fakat olumlu cevap alınmadığını vurgulayan Erdoğan, "Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Hak yolda olan herkese açtık." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"ABBAS BİZE OLUMLU CEVAP VEREMEDİ"

"İsrail'le bütün ticareti kesiysel, çıkıp da bir tanesi 'Parlamentonuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı…' Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama maalesef Abbas bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz.

Bütün bu adımları atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Bunları bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi.

"BULUNMAMIZ GEREKEN YERDE DEĞİLİZ"

Biz bulunmamız gereken yerde değiliz. Rize bu konuda örnek olmalı. Bundan sonraki süreçte, bütün köylerdeki kardeşlerim, mahallelerdeki kardeşlerim Rize'yi farklı yere taşımaları lazım.

Belediyelerimizin olduğundan farklı çalışma ortaya koyması lazım. Rize'de yaşayan kardeşlerimin belediyesinden şikayetçi olmaması lazım. Bazı doğalgaz şikayetleri vardı. Bakanımız notları aldı, oraları takip ediyorlar."