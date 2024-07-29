29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal! Protestolarda acılı aileleri hedef aldılar | "Çocukları duygu sömürüsü yapmak için araçsallaştırdılar"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 29.07.2024 21:15 Güncelleme: 29.07.2024 21:30
ABONE OL
Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal! Protestolarda acılı aileleri hedef aldılar | Çocukları duygu sömürüsü yapmak için araçsallaştırdılar

Sokak köpeği dehşeti her geçen gün korkunç bir boyuta ulaşıyor. Bu dehşete dur demek için hareket geçildi ve sokak köpeği yasası için çalışmalar başlatıldı.CHP-HDP ikilisi bu yasaya ilişkin düzenlenen Tarım, Hayvan ve Köy İşleri Komisyonunda, sokak köpekleri dehşeti nedeniyle çocuklarıni kaybeden aileleri hedef alarak salondan kovdu. Bu skandalı ardından acılı aileler bu kez de sokak köpeği yasasına karşı çıkmak için protesto düzenleyen bir grup tarafından hedef alındı. Bir grup protestocu İstanbul'da yasaya karşı çıkmak için düzenledikleri konuşmada sokak köpeklerinin dehsetinde evlatlarını kaybeden ailelere yönelik "çocukları duygu somurusu yapmak için araçsallaştırdılar. Komisyonda hayvan ticareti yapan aileyi konusturdular."dedi.

Büyük bir sorun haline gelen sokak köpekleri, gün geçtikçe daha da büyük bir sorun haline geldi. Bu fehsete dur demek için devlet kolları sıvadı ve yasa için hazırlıklar başladı.

Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!

CHP-hdp ikilisinin karşı çıktığı yasaya ilişkin protestoları ve manipülasyonları devam ederken bu kez bir grup protestocu sokak köpeği dehsetinde can veren çocukların ailelerini hedef aldı.

Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!

Beyoğlu Sishane Meydanında konuşmayan protestocular sokak köpegi saldırısında ölen çocukların ailelerine yönelik skandal ifadeler kullandı.

"Katil AKP" sloganları atan protestocular yaptiklari konuşmada, sokak köpeği yasasına ilişkin Tarım, Hayvan ve Köy İşleri komisyonunda CHP-HDP ikilisine tepki gösteren sokak köpekleri saldırısında çocuklarını kaybeden acılı aileler hedef alındı.

Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!

Protestocular, komisyonda CHP'li vekiller tarafı kovulan acılı ailelere yonelik skandal ifadeler kullanarak "çocukları duygu somurusu yapmak için araçsallaştırdılar. Komisyonda hayvan ticareti yapan aileyi konusturdular." İfadelerini kullandı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör