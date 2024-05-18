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Dışişleri'nden siyonist İsrail bakanı Katz'a ders niteliğinde ayar! Gazze'deki katliamının görüntüleri ile cevap verildi

Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Dışişleri’nden siyonist İsrail bakanı Katz’a ders niteliğinde ayar! Gazze’deki katliamının görüntüleri ile cevap verildi

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'yi hedef alan siyonist bakan İsrael Katz'a ders niteliğinde bir ayar verdi. Dışişleri "Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız" ifadelerini kullanarak Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımının görüntülerini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile soykırımcı İsrail'e tarihi ayar verdi.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz'a yanıtımız:" ifadelerini kullanarak Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımının görüntülerini paylaştı.

İNSANLIK DIŞI SİVİL KATLİAMI!

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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