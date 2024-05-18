Dışişleri’nden siyonist İsrail bakanı Katz’a ders niteliğinde ayar! Gazze’deki katliamının görüntüleri ile cevap verildi

İNSANLIK DIŞI SİVİL KATLİAMI!

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.