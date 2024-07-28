İsrailli Bakan Katz’dan Başkan Erdoğan’a ölümle tehdit: Sonun Saddam gibi olur | Türkiye’den peş peşe tepkiler

"HADSİZ İFADELER YOK HÜKMÜNDEDİR"

Bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcıs Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz yaptığı paylaşımında, " Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir.

Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz.

İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak." ifadeleri ile tepki gösterdi.