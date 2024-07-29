Siyasilerden İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın alçak paylaşımına sert tepki!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı her fırsatta hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine haddini aştı. Son olarak Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı tehdit etti. Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile Başkan Erdoğan'ı aynı kareye alan Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın." şeklinde skandal ifadeler kullandı. O skandal paylaşıma siyasilerden ise tepkiler peş peşe geldi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımına, siyasiler, yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.
Katz'ın açıklamalarına kınama ve eleştiriler yapan siyasiler, İsrail hükümetinin Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılandığına dikkati çekti.
'YILMAZ: NAZİ ZİHNİYETLİLERİNİN SONU, TARİHTE YAŞANANDAN FARKLI OLMAYACAK'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak" ifadelerini kullandı.
'BAKAN IŞIKHAN: SİZ, BİR AVUÇ KATİL VE SOYKIRIMCISINIZ'
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise İşgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'in hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının hür ve gür sesidir. Hakikati savunma mücadelemizin sarsılmaz iradesidir. Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız" dedi.
'BAKAN FİDAN: SİYONİST ÇEVRELER BÜYÜK BİR TELAŞ İÇİNDELER'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır" diye konuştu.
'BAKAN URALOĞLU: DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuk tarafından vahşetleri tescillenen; ellerini bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin kana bulamış işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ı kınıyor ve uyarıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; mazlum coğrafyaların ümidi, dünyadaki sessiz bırakılmışların sesidir. Bizi ve Cumhurbaşkanımızı; zulmünüzü alkışlayan, döktüğünüz kana sessiz kalan devletlerden sanmayın. Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.
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